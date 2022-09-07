İzmirli Bengisu bir ilki daha başardı

İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni en hızlı geçen Türk kadını olan İzmirli açık deniz yüzücüsü Bengisu Avcı, ABD'de Catalina Kanalı'nı da geçerek ilki başardı. Los Angeles açıklarındaki Santa Catalina Adası'ndan San Pedro Long Beach Sahili'ne kadar 34 kilometrelik mesafeyi 11 saat 59 dakikada yüzen Bengisu, açık deniz yüzüşünde en zorlu kanal geçişlerinden biri olan Catalina Kanalı'nı geçen ilk Türk kadını oldu

36 kilometrelik Manş Denizi'ni 3 Ağustos 2018'de henüz 22 yaşındayken 11 saat 29 dakika ile geçerek daha önce 1979'da aynı etabı 15 saat 47 dakikada yüzen ilk Türk kadını olan Nesrin Olgun Arslan'ın derecesini geride bırakıp kanalı en hızlı geçen Türk kadını olan 26 yaşındaki sporcu, 3 yıldır hazırlık yaptığı Catalina geçişini de başarıyla gerçekleştirdi.

Bengisu Avcı'ya 7.5 saati gece karanlık sularda olan kanal geçişinde BottomScratcher adlı teknede annesi Meserret Avcı, babası Hüseyin Avcı ve destek ekibi de eşlik etti. Bengisu'yu tehlikeli geçiş boyunca kanoyla da takip eden ekip, sporcuya gıda ve sıvı takviyesi yaptı. Kendisine Oceans 7 olarak adlandırılan okyanuslardaki en zorlu 7 kanal geçişini tamamlayan ilk Türk kadını olma hedefi koyan Bengisu, bu geçişlerden koronavirüs pandemisi nedeniyle 3 yıldır ertelediği ikincisini gururla tamamladı. Ege Üniversitesi mezunu olan Bengisu Avcı, bu yıl temmuz ayında 21 yaşında Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk kadını olan Aysu Türkoğlu'na da antrenörlük yapmıştı.

Bengisu Avcı, Catalina Kanalı geçişinde kulaçlarını kız çocuklarının eğitimi için attı. Yüzüşü Koruncuk Vakfı'yla birlikte gerçekleştiren Bengisu, eğitime erişimi olmayan kız çocuklarına destek için bağış topladı.