İzmirli çift günde 60 lira harcayarak Türkiye'yi geziyor

İzmir'deki işlerinden istifa ederek, hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkan Aysu (31) ve Mustafa Halit (33) Alnıaçık çifti, günde 60 TL harcayarak bisikletle Türkiye'yi turluyor. Son olarak Mardin'in Derik ilçesine gelen ve 2 aydır yolda olduklarını belirten Aysu Alnıaçık, "Ülkemin her ilini görmek, her insanıyla tanışmak ve her sokağına girmek istiyorum" dedi. Mustafa Halit Alnıaçık da "Kendi yemeğimizi, kendimiz pişiriyoruz. 2 kişi, günde 60 lira para harcayarak yolculuğumuzu sürdürüyoruz" diye konuştu

Tekstil sektöründe çalışan Aysu ile güvenlik sektöründe çalışan Mustafa Halit Alnıaçık çifti, 1 yıl önce İzmir'de dünyaevine girdi. Daha sonra çift, evlenmeden önce kurdukları hayali gerçekleştirmek için işlerinden istifa etti. Bisiklet ile Türkiye'yi dolaşma hayali kuran çift, nisan ayında aldıkları son maaş ile harekete geçti. İzmir'in Mustafakemalpaşa ilçesinden başladıkları Türkiye turunda günde 60 TL harcayan çift; Muğla, Antalya, Adana, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi illeri gezdikten sonra 2 bin 400 kilometre yol aldıkları gezinin 66'ncı gününde Mardin'in Derik ilçesine ulaştı. 'CESARET EDİP YOLA ÇIKTIK' Aysu Alnıaçık, uzun süredir Türkiye'yi bisikletle gezme hayalleri olduğunu ve sonunda cesaret edip yola çıktıklarını belirterek, "2 aydır yoldayız, istifa ettik ve son maaşla yola koyulduk. İstediğimiz şey; ülkemizin güzelliklerini, kültürünü, tarihini ve insanını görmekti. 2 bin 400 kilometre yol yaparak Derik'e geldik. Müze kart çıkardık. Muğla, Antalya, Adana, Hatay, Gaziantep, Maraş, Urfa'da bütün müzelere girdik. Bütün tarihi yerleri, ören yerlerini gördük. Çok sapa olmadığı sürece, hoşumuza giden doğa güzellikleri gezdik. Çok mutluyum. Ülkemin her ilini görmek, her insanıyla tanışmak ve her sokağına girmek istiyorum. İnşallah devamı da gelecek. Bütün doğuyu ve sonra Karadenizi gezeceğiz" dedi. 'KENDİ YEMEĞİMİZİ, KENDİMİZ PİŞİRİYORUZ' Doğaya çok düşkün olduğunu belirten Mustafa Halit Alnıaçık da "Hakkari'ye gideceğiz, Karadeniz'e geçme planımız var. 66 gün oldu, yolumuza daha devam edeceğiz. Kışa kadar devam etmeyi düşünüyoruz. Eğer her şey yolunda giderse, yurt dışına da çıkma planımız var. Fakat önce kendi ülkemizi gezmek istiyoruz. Saat 03.30'da yola çıkıyoruz, 10.00'a kadar sürüyoruz. Öğle saatinde mola verip, dinleniyoruz. Akşam da 17.00 gibi devam ediyoruz. Çok karanlık düşmeden, kamp yerimizi kuruyoruz ya da arkadaşlarımızda kalıyoruz. Yola bu şekilde devam ediyoruz. Yanımızda ocağımız var. Kendi yemeğimizi, kendimiz pişiriyoruz. Benzinli ocağımız var. 2 kişi, günde 60 lira harcayarak yolculuğumuzu sürdürüyoruz" diye konuştu.

