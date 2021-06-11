İzmirli çiftçi: Kendi arazimde işgalci duruma düştüm

İzmir’in Ödemiş ilçesinde çiftçilik yapan Akif Geniş, 2011 yılında çekilen kredinin ödenememesi nedeniyle 24 dekarlık tarlasından olduğunu söyledi. Borçlarını ödeyemediği için içinde evinin de bulunduğu tarlasının haciz yoluyla satıldığını belirten Geniş, tarlasının arazi rantçılarının eline geçtiğini belirterek, “Ne yaptıysam, arazimi geri alamadım. Bana ‘İşgalcisin, yeri terk et’ diyorlar. Yerimden çıkmamak için gerekirse ölüme göze alacağım” dedi

2011’de özel bir bankadan kredi çektiklerini, fakat ekonomik şartlar nedeniyle ödeme güçlüğü yüzünden arazinin banka ipoteğine geçtiğini belirten Akif Geniş şunları söyledi: “Özel bir bankadan 2011 yılında 100 bin lira çektik. Kredi karşılığında evimin de bulunduğu 24 dekarlık arazim bankaya ipotek gösterildi. Borcun bir kısmı zaman içinde ödendi. Fakat bir ara ödeme güçlüğü içine düşünce arazi bankaya geçti. Zaman içinde bölgede yapılan toplulaştırma çalışmaları nedeniyle arazi alınamaz-satılamaz şerhine düştü. Ekonomik şartlarımız borcu ödemeye uygun hale geldi fakat banka bunu kabul edip araziyi geri vermedi. İlerleyen zaman içinde araziyi İzmir’den birinin 750 bin liraya satın aldığını öğrendik. Satın alan kişi bana gelerek, araziye 2.5 milyon istediğini söyledi. Bu parayı vermezsem arazimden zorla çıkarılacağımı söyledi. Şu an kendi arazimde işgalci duruma düştüm. Tehdit ediliyorum. Burası benim her şeyim. Kredi, faiz ve borç üçgeni içinde 100 bin liralık kredi borcum nedeniyle kendi arazimde işgalci durumuna düştüm. Hakkımı korumak için gerekirse arazimde üretime devam ederek ölüm orucuna kadar gideceğim.” (Birgün)