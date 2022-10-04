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İzmirli denizciler sandık başında

İMEAK Deniz Ticaret Odası(DTO) İzmir Şubesi üyeleri, kendilerini temsil edecek 20 meclis üyesini belirlemek üzere sandık başına gitti

İzmirli denizciler sandık başında
04 Ekim 2022 Salı 10:59

FATİH ÖZKILINÇ- İMEAK Deniz Ticaret Odası(DTO) İzmir Şubesi üyeleri önümüzdeki dört yıl boyunca kendilerini temsil edecek meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Şube binasında sabah 09.00’da açılan sandıkların saat 17:00’da kapanması bekleniyor.

 

Tek listenin olduğu 20 meclis üyesinin belirleneceği seçimlerde oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “Üçüncü dönemimize başlıyoruz, bizim için gurur verici bir şey. Tek listeyle seçimlere katılım sağlıyoruz. Tüm üyelerime verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yapacağımız daha çok şey var. Onların her birini birer birer yapmaya gayret göstereceğiz. Projelerimiz çok, ümit ediyorum Türkiye denizciliği, İzmir denizciliği kazanacak. Önümüze bakmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #izmir #deniz ticaret odası #seçim #haber
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