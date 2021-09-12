İzmirli depremzedeler isyan etti: Tükendik!

İzmir'de geçtiğimiz 30 Ekim'de meydana gelen depremin yaraları hâlâ sarılamadı. Depremzedeler duruma tepki göstermek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden 66 bin kişilik mezar talebinde bulundu

İzmir, geçtiğimiz 30 Ekim tarihinde büyük bir depremle sarsıldı. 119 kişinin hayatını kaybettiği depremin yaraları ise daha sarılamadı. Duruma tepki gösteren depremzedeler ise geçtiğimiz çarşamba günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden 66 bin kişilik mezar talebinde bulundu.

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) altında toplanan depremzedeler bir de basın açıklaması yayınladı. Açıklamada: 30 Ekim 2020 tarihinde yaşadığımız vahim depremde yitirdiğimiz 119 canımızı rahmetle anarken haykırıyoruz:

Tükendik!

Depremin üzerinden 11 ay geçmiş olmasına rağmen yaralarımız sarılmadı. 3500 ağır hasarlı konut malikine çözüm bulunduğu sanılmakla birlikte; geriye kalan 66000 az hasarlı, 8500 orta hasarlı konut sahibi yurttaşımız unutulmuş, depremzede yerine konulmamıştır.

Sanılanın aksine bu hasarlı konutlarda oturan birçok konut sahibi korkuyla evlerini terk etmek zorunda kalmıştır.

Canlarımızı yitirdik, evlerimizi yitirdik, artık barınacağımız tek yer üç karış olan mezar yeridir diyerek mezar yeri satın almak adına depremzedeler olarak burada buluştuk.

Proje alanlarında daireler konut sahiplerinin fikirleri alınmaksızın küçültülmüş, insanlarımız miktarını bilmedikleri rakamlarla borçlandırılmıştır. Hasar durumundan bağımsız olarak proje alanında konutu bulunan tüm yurttaşlarımız aynı ödeme olanaklarından yararlanmalıdır. Yine depremzedeler arasında ayrım yaparak proje alanında konutu bulunan yurttaşlarımıza hak sahipliği tanınmamıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ivedilikle oluşan bu zararları tazmin etmelidir. Buna ek olarak, proje alanında yer almayan ancak hasarlı bulunan bağımsız bölümler için yerel yönetim emsal artış isteğini, merkezi hükümet ise faizsiz kredi talebini görmezden gelmektedir.

Nihayetinde bir kısım yurttaşımız kiracı olarak borcuna borç katmış, bir kısım yurttaşımız ise hasarlı konutlarda yaşamaya devam ederek olası bir depremde adeta ölümü beklemek zorunda bırakılmıştır.

Sorunlarımızın çözümü merkezi ve yerel iktidardadır. Depremzedelerimiz kısır siyasi çekişmelerden sıkılmıştır.

Siyaset kurumu depremzedelerin sorunu için çözüm üretmezse gideceğimiz yer üç karışlık mezardan başka bir yer olmayacaktır." denildi.