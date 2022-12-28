İzmirli depremzedeler isyanda: Gökdelenler yapılırken TMMOB neredeydi?

İzmirli depremzedeler, TMMOB’un emsal artışına ilişkin açtığı davada bilirkişi raporunun depremzedelerinin aleyhine olmasına tepki gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan İZDEDA Başkanı Haydar Özkan “Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Tüm sivil toplum kuruluşlarını, depremzedelerimizi, İzmirlileri, davaya müdahil olmaya, bu garabetin karşısında durmaya davet ediyoruz. Halen heyetin depremzedelerimizin faydasına, yani kamu yararını gözeten bir karar alacağını umuyoruz. Aksi taktirde bunun hesabını depremzedeye kim verecektir." ifadelerini kullandı

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği(İZDEDA) öncülüğünde onlarca depremzede, orta hasarlı yapıların yeniden inşası için emsal artışına ilişkin TMMOB’un açtığı davada ortaya çıkan bilirkişi raporuna tepki gösterdi. Süreçte incelemelerde bulunan 3 kişilik bilirkişi heyeti raporda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notunun “kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına” aykırı olduğu görüşü yer almıştı. İzmir Bölge Adliye Mahkeme binası önünde basın açıklamasında bulunan depremzedeler, “Hak hukuk adalet tek derdimiz evimiz, Emsalime dokunma beni evsiz bırakma, Emsal yok evim yok depremzede ne yapsın, Bilirkişi ne bilsin evsiz kaldık hakim bey” sloganları attı. Söz konusu plan notu mahkeme tarafından iptal edilirse bölge halkının hisselerini yok paraya satacağını öne süren depremzedeler, temsili olarak tapularını yere attı.

Emsal artışını büyük uğraşlarla alındı

Basın açıklaması metnini okuyan İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, “30 Ekim 2020 tarihinde Seferihisar açıklarında gerçekleşen deprem sebebiyle yıkılan binalarda 117 canımızı hayatını kaybetti ve pek çok bina hasar aldı. Yaşanan bu vahim depremde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre İzmir il sınırları içerisinde 79 bin 272 adet bağımsız bölüm ağır, orta ve az düzeyde hasar görmüştür. Aradan geçen 27 ayda depremzedelerimiz sorunlarıyla baş başa bırakılmıştır. Dirençli bir kentin inşası için hasar alan binaların dönüşümü elzemdir. Ülke olarak içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar ortadadır. Yurttaşlarımız her geçen gün daha da yoksullaşırken, evini kaybeden ve borçlanmak zorunda kalan depremzedelerimiz de bu yoksulluktan payını almıştır. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği olarak, birçok talepte bulunmakla birlikte, sorunların çözümü için iki noktaya işaret etmiştik. Biri depremzedelere sağlanacak olan, sıfır faizli ve uzun vadeli kredi imkanı iken, bir diğeri ise depremden hasar görmüş alanlara sağlanacak olan emsal artışıydı. Emsal artışını büyük uğraşlar sonucunda almayı başardık. Her ne kadar beklentimizi büsbütün karşılamasa da, piyasa koşullarına göre daha düşük bir faizle, kredi kullanımının yolunu açtık" dedi.

“Kamu yararı bunun neresinde?”

Özkan açıklamalarının devamında ise “Emsal artışı verildiğinden bu yana TMMOB’un ve bağlı odaların itirazı kamuoyunun malumudur. Nihayetinde ilgili imar planının iptali talebiyle hukuki süreç başlatmışlardır. Mahkemenin talebiyle hazırlanan bilirkişi raporu biz depremzedeleri hayrete düşürmüştür. İlgili plan notunun bir kamu yararı oluşturmadığını ifade eden bu bilirkişi raporunu reddediyoruz. Bugün evlerimizin dönüşümü için ortalama 600.000 TL öderken, emsal artışının olmadığı senaryoda bu rakam 1 milyon TL’yi aşmaktadır. Depremzedelerimizin böyle bir borç altına girmesinin imkanı yoktur. Bu plan notu iptal edilirse, bölge halkı arsa olan hisselerini yok paraya satacak, demografik yapı değişime uğrayacak, insanlarımız zorunlu bir göçe maruz kalacaktır. Kamu yararı bunun neresindedir?” diye konuştu.

“Bıçak kemiğe dayandı”

“Bölgede yüzlerce metre uzunluğunda, onlarca gökdelen yapılırken TMMOB neredeydi?” diye soran İZDEDA Başkanı Özkan, “Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Tüm sivil toplum kuruluşlarını, depremzedelerimizi, İzmirlileri, davaya müdahil olmaya, bu garabetin karşısında durmaya davet ediyoruz. Halen heyetin depremzedelerimizin faydasına, yani kamu yararını gözeten bir karar alacağını umuyoruz. Aksi taktirde bunun hesabını depremzedeye kim verecektir. Evim yapılsın diye 27 aydır beklerken hayatını kaybeden 14 canın hesabını kim verecektir. Bu karar ortaya çıktığında üzüntüden kalp krizi geçiren depremzedelerimizin hesabını kim verecektir. Tüm kamuoyunu, kamuoyu yararını sorgulamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.