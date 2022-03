İzmirli depremzedeler yalnız bırakıldı!

İzmirli depremzedeler, İZDEDA öncülüğünde sorunlarının çözümü için TBMM’de grubu bulunan dört siyasi partinin İzmir İl Başkanları ve İzmir Milletvekillerinin davetli olduğu toplantıya sadece CHP İzmir İl Başkanı Yücel ve 6 CHP’li İzmir Milletvekili katıldı. Diğer siyasi parti temsilcilerinin toplantıya katılmaması ‘depremzedeler yalnız mı bırakıldı’ sorusunu akıllara getirirken İZDEDA Başkanı Özkan, toplantıya katılmayan diğer siyasi parti temsilcilerine ilişkin “Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Canları sağ olsun” ifadelerini kullandı.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği(İZDEDA), İzmir'de 30 Ekim 2020 depreminden sonra çözümsüz kalan depremzedelerin sorunlarının çözümü için Cumhuriyet Halk Partisi(CHP), Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti), İYİ Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İzmir İl Başkanları ve İzmir Milletvekillerinin davetli olduğu bir toplantı düzenledi. Dört siyasi partinin il başkanın ve 28 İzmir Milletvekilin davetli olduğu toplantıya sadece CHP İzmir İl Başkanı ve CHP’li 6 İzmir Milletvekili katılım gösterdi. Toplantıya İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, İZDEDA Yönetimi, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri; TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu Üyesi Sevda Erdan Kılıç, Murat Bakan, Bedri Serter, Tacettin Bayır, Kamil Okyay Sındır, Ednan Arslan katıldı.

Toplantı sonrası İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP İzmir Milletvekili TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu Üyesi Sevda Erdan Kılıç, açıklamalarda bulundu.



İZDEDA Başkanı Özkan: 15 ay bekledik

İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, "Biz bugün için 15 ay bekledik. İstedik ki hep beraber İzmir depremini İzmir milletvekilleri ile görüşelim. İzmir milletvekillerimizde devletimiz ile belediyemiz arasında hızlı bir şekilde kontak kursun. Bu girdabın arasından kurtarsınlar ya da girdabın arasında kurtulmamıza yardımcı olsunlar istemiştik. Bununla ilgili uzun zaman çaba sarf ettik. Sayın başkanımızla da görüştük daha önceden. AK Parti İl Başkanımızla görüştük. Bu konularla ilgili herhangi bir sorun olmayacağını söylemişlerdi. Bugüne karar kılındı. Bugün için buyursunlar, gelsinler istedik. Bir masanın etrafında bütün sıkıntılarımızı ve dertlerimizi anlatalım istedik. Katılım Cumhuriyet Halk Partisi tarafından oldu. Biz herkese teşekkür ediyoruz. Depremzedeler olarak bizler mağdur ama akıllı insanlarız" diye konuştu.



Yücel: Diğer siyasi partileri göremedik

Her daim depremzedelerin yanında olduklarını belirten CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise "İzmir depremzedeleri Dayanışma Derneği’nin davetiye bugün milletvekillerimizle beraber toplantıya katıldık. Bu toplantı fikri şöyle gelişti; biz derneği bir ziyaretimizde başkanımız, 'Bütün siyasi partiler ve milletvekilleri bir masa etrafında buluşup da neden bu konuya bir çözüm üretmiyorsunuz' gibi bir talebi oldu. Biz de dedik ki; her zaman bir araya geliriz. AK Parti ile MHP ile mecliste grubu olan diğer partiler ile. Dernek yönetimin daveti ile bugün İzmir milletvekillerimizle birlikte buradaydık. İZDEDA depremzedelerin sorunlarının çözülmesi konusunda gerçekten önemli bir sorumluluk ve inisiyatif alıyor. Bugün biz 6 milletvekilimizle buradaydık. Diğer siyasi partileri burada göremedik. Herhalde daha önemli bir işleri vardı, bilemiyorum. Biz her zaman sorunların çözülmesi konusunda bir araya gelmeye orta masa etrafında bir araya gelip bunları konuşmaya, çözüm üretmeye hazırız. Konuşup tartışıp istişare edip de çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Depremin hemen akabininde CHP olarak oradaydık. İzmir milletvekillerimizin dışında CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesiyle 100 kadar milletvekilimiz deprem alanındaydı. İhtiyaçların ve sorunların giderilmesi konusunda nöbet tuttular. Bugün yine buradayız, yarın da depremzedelere destek olmak için üzerimize düşen ne varsa inisiyatif alıp sorumluluk alıp çözüm üretmek için yine onlar bir arada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Sonuç çözümsüzlük

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi'nin depremzedeler için emsal artışı yaptığını ancak bunun yargıya taşındığını da hatırlatan Yücel, "Neden? Orada yıkılan eski binaları yerine yeni bina yapılırken 2 ya da 3 kat fazla yapılırsa oradan yaratılacak emsalle o binaların yapımı finanse edilebilir ya da depremzedenin ve müteahhidin sırtındaki yük hafifletilebilir. Bayraklı ve Büyükşehir belediyelerimiz bunu yaptı. Bununla ilgili dava açılabileceği riskini biz başından beri söylüyorduk, nitekim dava da açtılar. Buradaki kesin çözümü TBMM'den çıkarılacak yasa… İzmir depremine ilişkin kredi konusunda da 2 yıl ödemesiz 20 yıl geri ödemeli ve sıfır faizli kredi çıkarılmalı. Bunun gibi bir çok sorunun İzmir depremine özel bir yasa ile çıkarılması mümkün. Meclisteki çoğunluk belli. Şu an da AK Parti'nin çoğunluğu var. Biz bu konuda çıkaracakları yasalar konusunda destek vermeye hazırız. Ancak biz bir öneri getiriyoruz, milletvekillerimiz önerge veriyorlar ancak iktidarın oyları ile bunlar reddediliyor, komisyonlara bile gitmiyor. Sonuç ne? Sonuç çözümsüzlük" ifadelerini kullandı.



“Canları sağ olsun, takdir kamuoyunun”

Basın mensupları tarafından “Merkezi iktidar ve iktidar partisi temsilcileri bugün depremzedeleri yalnız mı bıraktı” diye sorması üzerine CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Yani bunu İzmirliler ve kamuoyu yorumlar. Depremzedelere sormak lazım” ifadelerini kullandı. İZDEDA Başkanı Özkan ise toplantıya katılmayan diğer siyasi parti temsilcilerine ilişkin “Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Canları sağ olsun. Şu ana kadar herhangi bir mazeret sunulmadı. 28 milletvekilimiz ve 4 il başkanımız hepsi bizzat davet edildi. Hepsinin mail adreslerine atıldı, telefon numarası olanların numaralarına atıldı. İl başkanlarına bizzat elden telsim edildi" diye yanıt verdi.



“İzmirliler adına üzgünüm”

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Deprem Komisyonu Üyesi Sevda Erdan Kılıç da "Biz depremin olduğu ilk günden itibaren tüm partilerdeki tüm İzmirli milletvekilli arkadaşlarımıza çağrıda bulunduk katıldığımız programlarda. Gelin depremzedelerin mağduriyetini ortak masada çözelim, birlikte konuşalım, yerel yönetimlerin üstüne düşeni yerel yönetimler, iktidarın üzerine düşeni de iktidar yapsın dedik. Bugün de büyük bir umutla geldik ancak hep depremzedeler adına hem de diğer partilere oy veren vatandaşlar adına çok üzüldüm. Çünkü bu bir başlangıç olabilirdi. Depremzedelerin mağduriyetleri üzerinden aynı masada ortak kararlar alıp sonuçlar doğurabilirdik. Çözüm önerileri devreye girebilir kanunlaşabilirdi. Devamında ise İzmir'in diğer sorunları ile ilgili bir masada bir araya gelebilirdik. Ancak maalesef arkadaşlarımız bu toplantıya katılmadılar. Ben İzmirliler adına üzgünüm. Biz CHP İzmir Milletvekilleri olarak İzmir depremzedelerinin dertlerini mecliste hemen hemen her hafta gündeme getiriyoruz. Depremzedelerin çığlıklarını biz kendimiz duyduğumuz gibi tüm Türkiye'nin duyması için mecliste onların sesleri olmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.