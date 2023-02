İzmirli depremzedelerden afet bölgesine destek

İzmir'de 117 kişinin hayatını kaybettiği depremi yaşayanlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir araya geldi. Yaralarının henüz kapanmadığını ve bölgedekilerle empati kurduklarını anlatan İzmirliler, Bayraklı Halk Eğitim Merkezi'nde depremzedeler için uyku tulumu, mont, atkı, bere ve çocuk tulumu üretiyor.

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin yaşamını yitirdiği depremi yaşayanlar, Kahramanmaraş merkezli afetin ardından yardıma koştu. İzmir depremzedeleri, Bayraklı Halk Eğitim Merkezi'ndeki giysi kursunda, kendi yaralarını rehabilite etmeye çalışırken, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası harekete geçti. Bölgedekilerle empati kurduklarını söyleyen İzmirliler, depremzedeler için uyku tulumu, mont, atkı, bere ve çocuk tulumu üretiyor.



Bayraklı Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olan Nurdan Yardımcı (44), "İzmir depremini yaşadım. Evim zarar gördü. Çadırda kaldım. O nedenle bu duyguyu çok iyi biliyorum. Günlerce bize gelen yardımlarla yaşamımızı sağlamaya çalıştık. Büyük depremi duyduğum zaman çok etkilendim. Kendimi tutamadım. Bir şeyler yapmak istedim. Oradaki insanların ne zorluklar çektiğini biliyoruz" dedi.



İzmir'deki depreme evde yakalandıklarını aktaran Yardımcı, "Deprem anında oğlumla asansördeydik. Asansörün halatı koptu ve biz mahsur kaldık. Kurtarılmayı bekledik. Gelip, bizi çıkardılar. Çok kötü günlerdi. Şu an hala aynı duyguları yaşıyorum. Kahramanmaraş depremi nedeniyle günlerdir uyuyamıyorum. Büyük bir afet. Ürettiğimiz giyeceklerle oradaki insanların yüreğine dokunabiliyorsak bir kalbi ısıtabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.



'YARAMIZ DAHA KAPANMADI'



Kursiyerlerden, İzmir depremine evde yakalandığını anlatan ev kadını Ayşe Yazıcı (56), "Gözümün önünde binanın çatlaması bizleri çok korkuttu. Kurtulamayacağımı düşündüm. Evim hasar gördü ve yıkıldı. Çok şükür, sağ çıktık. Büyük bir felaketti. Aynı duyguları şu anda Kahramanmaraş'takilerle de yaşıyorum. Şu an onlara fayda sağlamaya çalışıyorum. Onlar için sıcak tutacak şeyler üretiyoruz. İçlerini ısıtsın, istedik. Beraber büyük dayanışma içindeyiz. Yaramız daha kapanmadı. Onları çok iyi anlıyoruz. Birbirimize yardım etmeye çalıştık. Şimdi aynı desteği biz de onlara yapmaya çalışıyoruz" dedi.



'HER GÜN 300 KADAR ÜRÜN GÖNDERİYORUZ'



Bayraklı Halk Eğitim Merkezi'nde giyim öğretmeni İnci Bandaş ise "Bayraklı'da büyük bir deprem yaşadık. Birçok kursiyerim o depremden etkilendi. Deprem sonrasında, 'Ne yapabiliriz, onları nasıl rehabilite edebiliriz?' diye düşündük ve halk eğitim merkezimizde bu kursu hayata geçirdik. Onlar da kurslara devam ederek bir nebze olsun yaşadıklarını unutmaya çalıştılar. Son yaşanan Kahramanmaraş depreminden sonra da biz hemen deprem bölgesine giysi gönderilmesi için harekete geçtik. Eşofman, uyku tulumu, kışlık içlikler, atkı, bere, çocuk tulumları gibi giysiler üreterek bölgeye gönderdik. Bir çocuğun bile ısınmasını sağlayabildiysek ne mutlu. Şu anda da hala devam etmekteyiz. Her gün 300 kadar ürün gönderiyoruz" diye konuştu.



Kursiyerlerden Nevin Gökdemir (72) de "Biz de depremi yaşadık. Evimiz ağır hasarlı çıktı. Henüz yıkılmadı ve mahkeme sürecindeyiz. Oradakilerle empati kuruyorum. Engelli bir kızım var. Depremden sonra 5 ay ev aradık. Oradaki karda, kışta, enkaz altında kalanlarla kendimi özdeşleştiriyorum. Onlar için bir şeyler yapmaya çalışıyorum" dedi.