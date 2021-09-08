İzmirli depremzedelerden dikkat çeken eylem!

30 Ekim 2020 tarihinde kentte meydana gelen depremde evleri hasar alan İzmirli depremzedeler, emsal artışı ve faizsiz kredi taleplerini ilginç bir eylemle dile getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü önünde bir araya gelen depremzedeler, mezar yeri satın alma girişiminde bulunup kefen giyip yol kapattı

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir'de merkezi Seferihisar olan 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 119 kişinin yaşamını yitirdiği bin 34 kişinin ise yaralı kurtulduğu depremde yüzlerce İzmirli evlerini terk etmek zorunda kaldı. Depremde evleri hasar alan vatandaşlar 11 aydır kendilerine verilen sözlerin tutulmasını bekliyor. Depremzedelerin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden emsal artışı ve merkezi hükümetten 200 bin liralık 2 yıl ödemesiz 18 yıl geri ödemeli faizsiz kredi beklentisi henüz karşılık bulmazken onlarca mağdur, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) öncülüğünde ilginç bir eyleme imza attı. İzmir Büyükşehir Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü önünde bir araya gelen depremzedeler, orta ve az hasarlı depremzedeler için mezar yeri satın alma girişiminde bulundu. İki kişilik mezar yerini 15 bin TL olması nedeniyle satın almaya güç yetiremeyen depremzedeler kefen giyip yol kapattı.

"Tek barınacağımız yer mezar kaldı"



Emsal artışı ve faizsiz kredi taleplerini yineleyen İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, depremin üzerinden 11 ay geçmesine rağmen yaraların sarılmadığını, 3 bin 500 ağır hasarlı konut malikine çözüm bulunduğu sanıldığını ancak geriye kalan 66 bin az hasarlı, 8 bin 500 orta hasarlı konut sahibi yurttaşın depremzede yerine konulmadığını söyledi. Hasarlı konutlarda oturan birçok konut sahibinin korkuyla evlerini terk etmek zorunda kaldığını dikkat çeken Özkan, barınacakları tek yerin üç karış olan mezar yeri kaldığını belirtti.

Depremzedeler kısır siyasi çekişmelerden sıkıldı



Proje alanlarında dairelerin küçültüldüğünü, insanların miktarını bilmediği rakamlarla borçlandırıldığını ifade eden Özkan, depremzedeler arasında ayrım yapıldığını belirterek "Hasar durumundan bağımsız olarak proje alanında konutu bulunan tüm yurttaşlarımız aynı ödeme olanaklarından yararlanmalıdır. Yine depremzedeler arasında ayrım yaparak proje alanında konutu bulunan yurttaşlarımıza hak sahipliği tanınmamıştır. Depremzedeler ayrıştırılmaktadırlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ivedilikle oluşan bu zararları tazmin etmelidir. Buna ek olarak, proje alanında yer almayan ancak hasarlı bulunan bağımsız bölümler için yerel yönetim emsal artış isteğini, merkezi hükümet ise faizsiz kredi talebini görmezden gelmektedir. Nihayetinde bir kısım yurttaşımız kiracı olarak borcuna borç katmış, bir kısım yurttaşımız ise hasarlı konutlarda yaşamaya devam ederek olası bir depremde adeta ölümü beklemek zorunda bırakılmıştır. Sorunlarımızın çözümü merkezi ve yerel iktidardadır. Depremzedelerimiz kısır siyasi çekişmelerden sıkılmıştır. Siyaset kurumu depremzedelerin sorunu için çözüm üretmezse gideceğimiz yer üç karışlık mezardan başka bir yer olmayacaktır" açıklamasını yaptı.

CHP yönetimi Soyer'i ikna etmeye çalışacak



Ankara'da yapılan görüşmelerde proje alanlarında yaşanan sıkıntıları dile getirdiklerini de aktaran Özkan, faizsiz kredi konusunda AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır'ın TBMM gündemine önerge vereceğini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminin ise emsal artışı konusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüşmek için İzmir'e geleceğinin söyledi. Özkan sözlerini şöyle sürdürdü "Proje alanlarında 3 farklı yıkım oldu. Yeni yapılırken tek bir şekilde metrekareler küçültülmüş ve 5 kata indirilmiş şekilde yapılıyor. 5 kata indirilmesinin hata olduğunu kendileri de kabul ediyor. Eylül ayında teslim edilmesi gereken konutlar vardı. Bu konutlar Eylül sonuna kadar biraz sarkacak. Necip Nasır ile yaptığımız görüşmelerde 'emsal artışı olursa bunun karşısında durmayacağız, büyükşehir meclisinden oybirliği ile geçirilmesini sağlayacağız' demişti. Bu konuyla ilgi de bakanlığın itirazda bulunmayacağını öğrendik. Emsal artışı şu anda büyükşehrin elinde bulunuyor. Bununla ilgili CHP yönetimi ile görüştük. Kendileri de emsal artışı konusunda bizimle aynı fikirdeler. Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşmek için İzmir'e geleceklerini söylediler. Ayrıca Necip Nasır 200 bin TL'lik kredi için faizsiz destekleme şekilde olması için konuyu Ekim ayında açılacak olan TBMM gündemine getireceğini söyledi."