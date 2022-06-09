İzmirli depremzedelerin konut teslimleri sürekli erteleniyor

İzmir depreminin üzerinden 1 yıl 7 ay 9 gün geçmesine rağmen depremzedelerin sorunları halen devam ediyor. Geçen yılın kasım ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla teslimine başlanan proje alanlarında inşa edilen konutların teslim süreci halen tamamlanmadı

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir 30 Ekim 2020 tarihinde 6.9 şiddetinde depremle sarsılmış, depremde 17 bina tamamen yıkılırken 680 bina ağır, 800 bina orta dereceli hasar görmüştü. Hasar tespitinin ardından yıkım/tahliye işlemlerinin ardından gerek bakanlıklar gerekse yerel yönetimler kentsel dönüşüm çalışmaları için düğmeye basmıştı. Ancak süreçle birlikte depremzedelerin mağduriyetleri de gün yüzüne çıkmaya başlamıştı. Depremin üzerinden 1 yıl 7 ay 9 gün geçmesine rağmen depremzedelerin sorunları devam ediyor. Geçen yılın kasım ayında kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayraklı Manavkuyu'da düzenlenen Deprem Konutları Teslim Töreni'nde Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerinde 546 konut ve 145 dükkanın hak sahiplerine teslimini gerçekleştirmiş bölgedeki inşaatlardan kalan 741 konut ve dükkânın da çok yakında tesliminin gerçekleştirileceğini ifade etmişti.

Konut teslimlerinde sıkıntı yaşanıyor

Deprem sonrası proje alanı olarak belirlenen bölgelerdeki konut teslimlerinin halen teslim sürecinin tamlanmadığını aktaran Proje Alanı Mağdurları Platformu Sözcüsü Avukat Nilsu Karaman Aktarıcı, “Üçüncü proje alanında yaklaşık 60 binadan 20 tanesinin yeni konutları teslim edildi. Diğer yeni konutları da bekliyoruz ancak eleme olacak çünkü üretilen konut sayısı az. Üçüncü proje alanında bir dairesi olan ben de bir depremzedeyiz. Yeni üretilen konut miktarı eski konut miktarından az olduğu için kurayla dışarıda kalacak hak sahipleri var. Bu hak sahiplerinin sayısı üçüncü proje alanında çok fazla olduğu için birçok itiraz oldu. Birinci proje alanında yani depremde yıkılan Barış Sitesinin yerine yapılan projede yaklaşık 17 hak sahibi açıkta ve halen daha onlara yer teslimi yapılmadı. Üçüncü proje alanında da 100 hak sahibinin açıkta kalacağı, kura ile dahi yer verilemeyeceği Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkan Vekili Mehmet Bedestenci tarafından bina yöneticilerine söylenmiş. Çok kişi açıkta kalacağı ve hangimizin açıkta kalacağı dahi henüz belli değil kura çekilmeden önce elenecekleri seçiyorlar bu akıl almaz bir durum. Biz buraları bir de parayla satın alıyoruz. Daha bedelleri de belli değil. Çok cüzi diyorlar ama ben sanmıyorum. Üçüncü proje alanında yapılan konutların teslimiyle ilgili de bir tarih vardı ama sürekli bir erteleme yaşanıyor. Kura ile ilgili sıkıntılar var. Konut sayısı yetmiyor. Yatay mimariye geçildiği için inşaat alanı genişlerken konut sayısı azaldı, dükkân sayısı arttı. Bu bir hata, bizleri mağdur ettiler. Yeni inşa edilen binaların kat sayısı 5’e indirildi. Şimdi yargı yapılan imar planlarını iptaline karar veriyor. Yağmur gibi davalarımız var. Proje alanlarında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının imar planlarında yaptığı değişiklikle ilgili açılan davalar kabul edilmeye başlandı. Bu işin sonu ne olacak bilemiyoruz, çok acayip bir hal aldı. Teslimlerle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Sürekli kura çekimleri erteleniyor” dedi.

“Bu bir hizmet değil, hata”

“Yerlerimiz küçültülerek biz buralardan göçe zorlanıyoruz” diyerek açıklamalarını sürdüren Aktarıcı, “Bu bir yanlış yönetimin sonucudur. Bu bir siyaset üstü durum. Sonuçta vatandaş olarak mağduruz. Bu bir hizmet değil. Çok net söylüyorum, bu çok büyük bir hata. Bizim başımıza gelenler yarın herkesin başına gelebilir. 2019 yılında kentsel dönüşüm kanununa eklenen 6a maddesi bu işlerin müsebbibidir. 6a maddesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına çalışma alanı açmak için çıkarılmış özel bir kanun. Bizim burada mülkiyet hakkımız ihlal ediliyor hesabını da veremiyorlar. Herkes topu birbirine atıyor. Dişimizden tırnağımızdan artırarak aldığımız mülkümüzü elimizden alıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Proje alanı dışındaki depremzede arkadaşlarımızın yaşadığı sıkıntılar ayrı bir fecaat. Bu kadar yaşamın zor olduğu bir ortamda birçoğu emekli olan insanlar şimdi mülk edinmeye müteahhitlere para verip 700-800 bin liraya yer yaptırmaya çalışıyor. Bu paraları ödemeye insanları ömrü yetmez” ifadelerini kullandı.

“Feryadımızı artık duyulsun”

Depremzedelerin yaşadığı deprem psikolojisini atlatamadan bir de devletin deprem yaşattığını ifade eden Aktarıcı, “Halen daha yerimiz belli değil. İnsanlara bin 150 lira kira parası veriyorlar Bayraklı’da bugün bin 150 lira kira ile kulübe yok. Bu paraya kümes kiralayamazsınız. İzmir’de bin 150 liraya kira mı var? Toplanan deprem vergilerine ne oldu? Hesabını sormayalım mı? Lütfen bu feryadımız artık duyulsun. Proje alanı dışındaki depremzedeler ‘Kendimizi mi yakalım, valilik önünde kendimizi zincire mi vuralım?’ diyorlar. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar. Vatandaşı düşünen yok” şeklinde konuştu.