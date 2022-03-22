İzmirli depremzedelerin sabrı taştı!

Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin almış olduğu emsal kararına açılan iptal davasına müdahil olmak için dilekçe veren depremzedeler isyan etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kandırıldıklarını ve mağduriyetlerinin giderilmediğini aktaran depremzedeler “Benzin alıp kendimizi yakalım mı?” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-TMMOB tarafından Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin almış olduğu emsal kararına açılan iptal davasına depremzedeler de dahil olmak için İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) öncülüğünde Bayraklı Adliyesi’ne giderek dilekçe verdi. Dilekçe verdikten sonra depremzedeler adliye önünde basın açıklamasında bulundu. Depremzedeler adına basın açıklamasında bulunan İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, hükümete ve AK Parti İzmir Milletvekillerine yönelik eleştirilerde bulundu. Özkan, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kandırıldık. Aylardır oyalanıyoruz, biz kentsel dönüşümcü değiliz depremzedeyiz, evimiz yıkıldı, biz evimizi bile isteye yıkmadık. Bizler hala deprem vergisi ödüyoruz. Yeter artık sesimizi duyun, bize Ankara’ya yürümekten başka çare bırakmıyorlar” dedi.

Devlet ilgisiz

Devletin depremzedelere karşı ilgisiz olduğunu kaydeden Özkan, “15 ay geçmiş işimiz gücümüz çaba, savaş, emsal alacak mıyız, kredi alacak mıyız, rezerv alanından hak sahibi olacak mıyız, projelendirme ne olacak? Diyerek geçiyor. Biz depremzedemiyiz hak arayan mağdur topluluğu muyuz anlamadık. Biz hak ararken devlet tarafından ilgisizlik ile karşılanıyoruz. Bizler Kentsel Dönüşüm yapmaya çalışan kişiler değiliz ki. Ekonomik durum iyi diyorlar o zaman yardım edin diyoruz ses yok. Zarla zorla 400 bin lira kredi çıktı ama ödememiz mümkün değil, emsal aldık onu da TMMOB gitti mahkemeye verdi. İzmir’in Manhattan’ı denilen yani o kadar çok katlı binanın bulunduğu bölgede istediğimiz sadece yüzde 20 emsal, bizim ağrımıza giden bu. Ben olsam azıcık utanırım. İzmir’de 4,5 milyon insan yaşıyor bunun 450’si emsal, kredi sorunu ile uğraşıyor. Biz depremzedeyiz, evlerimizi kaybettik, tekrar söylüyorum kentsel dönüşüm için uğraşmıyoruz. Sayın devletim mağduruz mağdur, biz o parayı alıp pavyonda yemeyeceğiz ki. Ben 1999’dan beri deprem vergisi ödüyorum. Ama deprem kredisi verilmiyor” şeklinde konuştu.

“Bizimle ipleri kopardılar”

Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın yapmış olduğu açıklamalara da sert çıkan Özkan, “Sayın milletvekilleri ‘biz depremzedelerin ne yaptığını anlayamıyoruz’ diyor. Ben Mahmut Atilla Kaya neden böyle bir açıklama yaptı, anlamış değilim. Biz 80 bin depremzedeyiz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği anahtar teslim töreni sonrasında bizimle ipleri kopardılar. Bizim bir sorunumuz kalmamış gibi davranıyorlar. Biz dedik ki gelin çalıştay yapalım ama gelmediler, Yaptıklarınız elbette var Allah razı olsun tamam ama 75 bin tane vatandaş ne olacak? biz kentsel dönüşümcü değiliz, bu şekilde davranmak ve açıklamalar yapmak bu akıl tutulması, gevrek gevrek gülerek bu tarz söylemler de bulunmayacaksın, bana gülmeyeceksin. Ben depremzedeyim ya gelip mahkemede emsale müdahil oluyoruz. Ya ben teknikten anlamam ben cebimdeki paraya bakarım. Biz kredi alamıyoruz, bizim paramız yok. İnşallah mahkeme talebimizi kabul eder” ifadelerini kullandı.

"Kandırıldık"

Bakanlık tarafından kaldırıldıklarını da dile getiren Özkan, “Ben artık depremzedelerin önünde duramıyorum. Dernek Başkanı olarak duramıyorum, umutsuzluk hat safhada 16 ay geçti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kandırıldık. Bir şey diyoruz git Tunç Başkana, git belediyeye deniyor. Ben deprem vergisini Tunç Başkana mı ödedim? Devletime ödedim devletime. Belediye ile bizim işimiz yok, biz emsal istedik onlar da verdi. ben hala deprem vergisi ödüyorum. Depremzededen deprem vergisi almak nasıl trajikomik ya sadece kulaklarının üzerine yatıyorlar. Konu belli kredi, biz yoksulluktan, yoksunluktan dolayı kooperatifleşmeye karar verdik. Çünkü tek çıkış umudu bu” diye konuştu.

“Bize yardım eden yok”

Başkan Özkan, “Dokunmayın emsalimize, kredimizi de depremzedeye uygun şartlarda verin. Biz isteyerek, bilerek evi yıkmadık. Hepimizin evi yıkıldı, biz kiradayız. Siz hiç bu halkın yanına geliyor musunuz? Burada yerel basından başka kimse sesimizi duymuyor. Benzin alıp kendimizi yakalım mı? Umudumu da kırmak istemiyorum biz halkız ve doğru taraftayız, mağdur taraftayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bizi oyaladı durdu, yapamayacağız da demiyorlar, 5 kata düşüreceğiz de demiyorlar. Bize yardım eden, ilgilenen kimse yok” dedi.

“Biz kimsenin gazına gelmiyoruz”

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin sözlerine de sert çıkan Özkan, “Biz akıllıyız zekiyiz, biz kimsenin gazına gelmiyoruz, biz kime ne yapacağımızı biliyoruz, biz saygılıyız ve saygı ile aptallığı bir birine karıştırıyorlar. Müzakere müzakere deniyor ama olmuyor. Bize Ankara’ya yürümekten başka çare bırakmıyorlar” ifadelerini kullandı.