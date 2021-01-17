İzmirli esnaf uyardı: Çin kestanesine dikkat!

İzmirli esnaf Çin kestanesine karşı uyardı. Pişince kabuğundan ayrılmaz, tadı yoktur

Kestane kış aylarının vazgeçilmezlerinden biridir ancak son günlerde kestana alan bazı vatandaşlar tadından şikayetçi. Konuyla ilgili İzmirli esnaflardan da bir uyarı geldi.

Enfes kokusuyla insanları cezbeden, lif, mineral, vitamin ve antioksidan dolu kestanelere özellikle kış aylarında rağbetin arttığını belirten esnaf, ancak Çin kestanesinin piyasada bolca dolandığını ve onların tadının olmadığını vurguladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan esnaf İzzetin Oral, kendilerinin kestaneleri Ödemiş'ten getirdiklerini söyledi. Piyasada bolca Çin kestanesi olduğunu da vurgulayan Oral, bu kestanelerin arasındaki farkın ancak pişirilince anlaşıldığını söyledi. Pişirilen bu kestanelerin tadının olmadığını, kabuğunun ayrılmadığını ve beyaz beyaz köpürdüğünün de gözlendiğini belirten Oral, insanların farkı anlamadığını bu yüzden de ucuz diye onu aldıklarını ama sonrasında ise pişman olduklarını söyledi.

Yerli kestanenin 25-30 TL arasında satıldığını belirten Oral, Çin kestanesinin ise 15-18 TL'de alıcı bulduğunu anlattı.

Esnaf Hasan İpek de"Biz yerli kestane satıyoruz. Çin'den gelen kestanelerin hiç tadı olmuyor. Yerli malımız varken onların satılmasını doğru bulmuyorum" dedi.