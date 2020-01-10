İzmirli fırıncı acil zam bekliyor

İzmirli gevrek ve simitçiler fiyatları 1 lira 50 kuruştan, 1 lira 75 kuruşa çıkarılması için Esnaf Birliği'ne başvurdu. Oda Başkanı Erişen, 'Zammın hem de acil olarak yapılması zorunlu, bekliyoruz' dedi

İzmir'de, iki yıl 1 lira 25 kuruştan satılan ve 1 Kasım 2018'den itibaren 1 lira 50 kuruşa yükseltilen simit için fiyat artışı yeniden gündeme geldi. Özellikle İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simit fiyatının 2 liraya çıkarılması üzerine İzmir Esnaf Birliği Gıda Komisyonu'na zam yapılması için teklif sunduklarını söyleyen İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen, esnaftan gelen talep üzerine fiyatın 1 lira 75 kuruş olarak belirlenebileceğini dile getirdi.

Artış kaçınılmaz

Üst birliğin Valilikten ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden onay alarak kendilerine yanıt vereceğini ifade eden Erişen, fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu öne sürdü, "Fiyatların artması için taleplerimizi ilettik, bekliyoruz" dedi. İzmir'de simit fiyatının 1 yılı aşkın süredir aynı seyrettiğini anlatan Mehmet Şükrü Erişen, "İzmir'deki fırıncılarımızın hepsi duyarlı. Zorunda kalmadıkça zam taraftarı değiliz. Ama İstanbul ile karşılaştırıldığında her zaman fiyatlar yüzde 25 aşağıda" diye konuştu.

Rekabet artıyor

Sektördeki rekabetin günden güne arttığını belirten Erişen, esnafın belirlenen sabit fiyatın üzerinde satış yapamadığını ancak bazı işletmelerin sabit fiyatı düşürdüğünü anlattı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok lüks ve kaliteli işletmeler var. Olması gereken standartlarda satış yapıyorlar. Belirlenen fiyatın altında simit satabilirler, müdahale etme şansımız yok. Kırsal alandaki kiralar ile merkezi karşılaştırdığınızda masraflar değişiyor. Teklifimizi sunduk, araştırılıyor. Haklıysak komisyon da bizim istediğimiz gibi karar verecek. Maliyetler önümüzde. Geçen yıl 65 liraya aldıkları sıvı yağ 105 liraya çıktı. Esnaf sıkıntılarını bizimle paylaşıyor. Acil olarak fiyat artışı talebi var. Aslında yapılan zam, satışları etkiliyor. İlk 3 ay işler düşer. 3 aydan sonra insanlar hak veriyor. Piyasaya bakıp satışları artırıyor. Bu ay içinde sonuçlanmasını bekliyoruz. Bir an önce kararın çıkmasını istiyoruz."