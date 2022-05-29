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İzmirli genç gıda mühendisi kazada can verdi!

İzmir’in Bornova ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan gıda mühendisi Öykü Su Atılgan (29), hayatını kaybetti. Öykü Su Atılgan'ın Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan'ın kızı olduğu öğrenildi

İzmirli genç gıda mühendisi kazada can verdi!
29 Mayıs 2022 Pazar 17:28

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, İzmir çevre yolu Işıkkent rampaları mevkisinde meydana geldi. İzmir’den Aydın yönüne giden Can İ. yönetimindeki 35 KF 2871 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, önce Hüsnü K.’nin kullandığı 35 AOK 152 plakalı kamyona, ardından Özlem Ö. yönetimindeki 34 EAV 924 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar Can İ. ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Öykü Su Atılgan’ı ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Atılgan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Atılgan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #kaza #ölüm #öykü su atılgan
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