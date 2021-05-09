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İzmirli gençler kitap alabilsin diye...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eğitimde fırsat eşitliği ilkesi kapsamında başlatılan “Kitap Kart” projesi gençlerin yüzünü güldürdü

İzmirli gençler kitap alabilsin diye...
09 Mayıs 2021 Pazar 12:44

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan bin öğrencinin kaynak kitap alabilmeleri için kitap kartlarına, toplam 125 bin lira yüklendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Gençler bu ülkenin geleceği. Biz her zaman onların yanındayız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer’in eğitimde fırsat eşitliği ilkesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Odası işbirliğiyle hayata geçirdiği “Kitap Kart” projesi kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilerin kaynak kitap alabilmeleri için kitap kartlarına, toplam 125 bin lira yüklendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Gençler bu ülkenin geleceği, aydınlık yarınlarımızın garantisi. Biz her zaman onların yanındayız” dedi.

Kartlar evlere ulaştırıldı

Kartlar, Büyükşehir personeli tarafından öğrencilerin evlerine kadar ulaştırıldı. Öğrenciler soru bankası, konu anlatımlı test kitapları ya da yaprak testleri kitap kartları ile anlaşmalı kırtasiyelerden temin edebilecek.
Aynı zamanda gençler Havagazı ve Örnekköy Gençlik Yerleşkeleri ile Genç İzmir dijital platformundaki kurslar, atölyeler ve sosyal çalışmalardan da ücretsiz biçimden yararlanabiliyor.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #kitap #kitap kart
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