İzmirli gönüllülerin mesaisi sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin felaket bölgesi için kentte oluşturduğu bağış toplama noktalarında canla başla çalışan vatandaşlara Ukraynalı gönüllülerden de destek geldi. Ülkelerinde devam eden savaşta Türkiye’den yardım aldıklarını belirten gönüllüler vefa ve minnet duygusuyla depremin hemen ardından çalışmalara katıldıklarını aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin afet bölgesi için başlattığı destek çalışmaları artarak devam ederken gönüllüler de yoğun mesai harcadı. Depremin ilk gününden bu yana aralıksız çalışan gönüllüler yardımların toplanma merkezlerinde bölgeye gönderilecek kolileri düzenledi. Depremzedeler için bağışlanan kıyafet, gıda, battaniye ve insani yardım malzemelerinin tasnif ve paketleme işlemlerini yürüten vatandaşlara Ukraynalı gönüllülerden destek de geldi.

Yardımların organize edildiği noktalardan Fuar İzmir’de binlerce gönüllü arasına katılan Ukraynalılar, ülkelerinde savaş devam etmesine rağmen depremden etkilenenlerin yaralarını sarmak için ilk günden bu yana canla başla çalıştı.



“Vefa ve minnetimizi göstermek istedik”

İzmir Ukraynalılar Derneği Başkan Yardımcısı Oksana Özek ve arkadaşı Alona Dinç, depremin hemen ardından yardıma koştuklarını ifade etti. Gönüllüler ülkelerindeki savaş sırasında Türkiye’den destek aldıklarını belirtti ve vefa duygusu taşıdıklarını aktardı. Başkan Yardımcısı Oksana Özek, “Geçen yıl Şubat ayında ülkemizde savaş başladığında Türkiye’den ve Türk halkından çok yardım aldık. İzmir’de yaşıyoruz ve bize herkes çok iyi davranıyor. Yakınlarımızı, evimizi kaybetmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Depremzedelerin acılarını çok iyi anlıyoruz, o nedenle duyar duymaz yardıma geldik ve her gün burada çalışmalara destek oluyoruz. Vefamızı ve minnet duygumuzu göstermek istedik” dedi.