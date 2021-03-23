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İzmirli işletmecilere yüzde 15’e varan elektrik indirimi

Türkiye genelinde 4 milyon kişiye enerji hizmeti sunan Sepaş Enerji, İzmir’de yeni bir iş birliğine daha başladı. Şirket, Bergama Ticaret Odası ile yaptıkları anlaşma kapsamında Bergama, Dikili ve Kınık ilçelerindeki 2 bin 168 iş insanına elektrikte yüzde 15’e kadar indirim sağlayan tarifeye geçme fırsatı sağlanacağını açıkladı

İzmirli işletmecilere yüzde 15’e varan elektrik indirimi
23 Mart 2021 Salı 13:54

İzmir’e çıkarma yapan enerji şirketi, Bergama Ticaret Odası (BTO) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper ile bir araya gelerek uygun fiyatlı elektrik hizmeti için el sıkıştı. Oda genel merkezinde düzenlenen imza töreniyle, oda üyesi 2 bin 168 iş insanına müjde niteliğindeki indirim protokolü resmiyete kavuştu. Sepaş Enerji Orta Ölçekli Müşteriler Bölge Müdürü Barış Mekik, anlaşma sayesinde BTO’ya kayıtlı işletmelerin tüketim profillerine göre yüzde 15’e varan indirime sahip özel fiyatlı enerji hizmetinden yararlanabileceklerini söyledi.


İZMİR EKONOMİSİNE KATMA DEĞER HEDEFİ


Mekik, Bergama’da başlayan iş birliğinin İzmirlilere ekonomik katkı sunmayı hedeflediğini belirterek, “Türkiye’nin üçüncü büyük kenti İzmir’e destek olabilmekten dolayı çok mutluyuz. Pandemi süreciyle ortaya çıkan zorlu koşullar altında, Sepaş Enerji olarak var gücümüzle üreticilerin ve sanayicilerin yanındayız. Ticari işletmeler için elektrik tüketiminin ne denli yaşamsal nitelikte olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda, ülkemizin her noktasındaki iş insanları için ihtiyaca yönelik, şeffaf ve avantajlı fiyatlandırma politikası benimsiyoruz. Ulusal iş birliklerimizden biri olan BTO ile imzaladığımız yüzde 15’lik indirim protokolünün, başta Bergama olmak üzere Dikili ve Kınık ilçelerindeki iş insanları ile İzmir’e katma değer sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Etiketler; #izmir #elektrik #sepaş enerji
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