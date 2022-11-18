İzmirli itfaiyeci, kurtardığı bebekle buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye personeli Yiğit Özer geçen hafta alevlerin arasından kurtardığı Zümra Nehir bebekle buluştu. Nehir bebeğin evine giderek geçmiş olsun dileklerini ileten Özer'e, anne Havva Araz hem bebeğini hem de kendisini kurtardığı için teşekkür etti.

Buca’nın Çamlıkule Mahallesi’nde geçen hafta bir apartmanda çıkan yangın alt katları sarınca 4’üncü katta yaşayan Havva Araz ve 1,5 aylık bebeği Zümra Nehir dumanlar arasında mahsur kaldı. İtfaiye personellerinden Yiğit Özer, Zümra Nehir'i evden alarak, dışarı çıkardı.

Özer ve Zümra Nehir bebek bir hafta sonra yeniden bir araya geldi. Araz ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Özer, bu kez Nehir bebeği sevmek için kucağına aldı.

Olayı anlatan Yiğit Özer, ilk kez bir bebeği kurtardığını kaydederek, "112 Çağrı Merkezi'nin yangın ihbarı üzerine olay yerine geldik. Dört katlı binanın en üst katında bulunan dairede bir anne ve bebeğinin mahsur kaldığı bilgisi geldi. Kısa sürede olay yerine ulaştık ve mahalle sakinleri tarafından kısmen söndürülen yangını kontrol altına aldık. Duman tahliyesinin ardından anne ve bebeğini hızla çıkarıp olay yerindeki sağlık görevlilerine teslim ettim. Sağlık görevlileri anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyince çok sevindim. Sayısız göreve gittim ancak ilk kez bir bebek kurtardım. Bu beni çok mutlu etti" dedi.

'NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM'

Anne Havva Araz ise yangın günü yaşadıklarını anlatarak, şunları dile getirdi:

"Bebeğimin karnını doyurup yatırdım. Televizyon da açıktı. Birden televizyon kapandı. Dışardan sesler gelmeye başladı. Pencereyi açtım, yangın olduğunu gördüm. Çok korktum. Yangının nerede çıktığını da bilemedim. Bebeğimi alarak merdivene koştum ancak orası da tamamen dumandı. Göz gözü görmüyordu. Ne yapacağımı şaşırdım. O an çok farklı bir duygu yaşadım. Bebeğimle aşağı insem olmaz aşırı duman vardı. Ben dayansam, bebeğim dayanamazdı. Bu kez geri eve girip balkona çıktım. Çocuk kucağımda, hava soğuk. Hemen itfaiyeyi aradım. Yaşadığım en korkunç anlardı. Çocuğumla bekledim, ne yapacağımı bilmiyordum. Evin içi tamamen duman. İtfaiye ekiplerinin kapıyı çaldığını duydum. Ama içerisi duman olduğu için eve giremedim. Ekipler bana bebeği balkona bırakıp kapıyı açmamı söyledi. Ben de öyle yaptım. Sağ olsun itfaiye memuru hemen çocuğumu aldı, dumana maruz kalmasın diye götürdü."