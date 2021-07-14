İzmirli, İzmirTube'a ilgisiz

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan İzmirTube kanalının izlenme oranlarının çok az olduğunu belirterek, “İzmirTube İzmir’i yansıtmıyor. İzmir halkına vermesi gereken bilgi ve paylaşımlar yeterli değil” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan İzmirTube kanalının ilgili yazılı önerge verdi. Önergede İzmirTube kanaldaki videoların çok az izlendiğini çok az beğeni aldığını ve hiç yorum yazılmadığı belirten Mısırlı, İzmirTube hesabına yüklenen videoların izlenme, beğenme, yorumlama sayıların artırılması için hangi önlemlerin alınacağını, kanala yüklenen tüm canlı ve kayıtlı videoların yapımı için mali yıllar itibariyle ne miktarda ödeme yapıldığını sormuştu. Mecliste ise önerge bilgi edinme çerçevesinde bir talep olarak değerlendirilerek Mısırlı’ya yazılı olarak bilgi verileceği dile getirilmişti.

Mısırlı’ya Büyükşehir’den cevap



Mısırlı’ya Büyükşehir Belediyesi’nden verilen yazılı cevapta şu ifadelere yer verildi: “İzmir Büyükşehir Belediyesinin dijital yayınlarının koordinasyonunu üstlenen İzmirTube ekibi; ana yayın organı olan YouTube yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Mustafa Tunç Soyer'in de sosyal medya hesapları üzerinden yapılan yayınlarının da; kurulan bu sanal stüdyo ve rejisi üzerinden gerçekleştirmektedir. Meclis toplantıları, şeffaflık ilkesi çerçevesinde canlı yayınlanan ihaleler İzmirTube üzerinden izleyiciyle buluşmaktadır. Şehrimizdeki üniversitelerin iletişim bölümlerinde eğitim gören gençlerin; eğitimlerini tamamlayıcı nitelikte uygulamalar yapabilecekleri bir alan oluşturmak, üretecekleri içerikler için stüdyo ve ekipman gereksinimlerini karşılamak, gelecekte mesleki anlamda kazanmaları gerekecek becerilerin temel düzeyde mümkün kılacak atölye çalışmalarının organize edileceği bir alan oluşturmaktadır. Yayın içerikleri belediyemizin teknik imkânları ve personelin katkılarıyla hazırlanmakta ve bu içerikler için ekstra bir kaynak ayrılmamaktadır. Ayrıca İzmirTube bir kamu hizmeti sunmanın sorumluluğu çerçevesinde eğitici, bilgilendirici yayınlar yapmak, yaygın mecralarda yer bulamayan kültür ve sanat etkinliklerini toplumun her kesimine ulaştırmak gibi misyonları yerine getirmekle yükümlüdür. Söz konusu İzmirtube kanalının oluşturulması, stüdyonun kurulması ve çekimlerin hazırlanması için toplam 321.746 TL + KDV yatırım yapıldığını, Bilgilerinize rica ederim” denildi.

İzlenme oranları çok düşük



Büyükşehir’den gelen yazılı açıklamanın ardından değerlendirmelerde bulunan Ak Partili Mısırlı, “İzlenme, beğenme ve yorumlar gibi konularda istatistik bilgiler geliştirilmesi için ne gibi kararlar alacaklarına dair cevap verilmemiş. 24 Mayıs 2017-11 Haziran 2021 tarihleri arasında İzmirtube’a yüklenen 612 adet videonun ihale bedelleriyle ilgili soruma da cevap alamadım. İzmirTube İzmir’i yansıtmıyor. İzmir halkına vermesi gereken bilgi ve paylaşımlar yeterli değil. İzlenme oranları çok düşük. Bu kanalda Tunç Soyer, kendisinin olmayan icraatlarını burada anlatamadığı için İzmir halkı ilgisiz. Hala seçim vaatlerini sırlayan, halbuki seçilmiş bir başkan olduğunun farkına varamayan Tunç Soyer, bu kanalda hala seçim vaatleri sırladığı için İzmir halkı İzmirTube ilgisiz kalıyor” dedi.