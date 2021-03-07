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İzmirli kadın girişimci 20 ülkeye ihracat yapıyor

İzmir'de tekstil işiyle uğraşan bir ailenin kızı olan Cansen Kırıkkaya (26),  Uluslararası Ticaret İşletmecilik bölümünü bitirdikten sonra patron koltuğuna oturdu. Çocukluğundan beri sektörün içinde olan ve her alanında çalışan Kırkkaya, tecrübesine güvenerek kendi şirketini kurdu. Genelde çalışanlarını da kadınlardan seçen Kırıkkaya bugün  20 ülkeye ihracat yapıyor. 17'si kadın 24 personeliyle ülke ekonomisine katkı sağlıyor

İzmirli kadın girişimci 20 ülkeye ihracat yapıyor
07 Mart 2021 Pazar 11:43

Cansen Kırıkkaya ailesinin mesleği olan tekstil sektörünün içinde çocukluğu geçti. Kendini bildiği andan beri sektörle birlikte yaşayan Kırıkkaya, tecrübesi ve eğitimini birleştirerek hayallerinin peşinden koşuyor.  Sektörün içinde büyümenin ve camiadan olmanın önemine dikkat çeken Kırıkkaya, “Her zaman modaya ilgim vardı. Küçükken de kesip biçmeyi, dikmeyi çok seviyordum. Rahmetli babaannem de terziydi. Biz örme ağırlıklı çalışıyoruz. Tişört, eşofman altı üretiyoruz. İhracatçı firmayız. Almanya, Danimarka özellikle İskandinavya ülkelerine ürün gönderiyoruz. 20 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kalite hassasiyeti olan müşterilerle çalışmaya önem veriyoruz. Hem kumaş hem dikim hem baskının bizde olması avantaj. Özellikle ailemin desteği, ihracatımdaki kaliteye katkı sağlıyor" diyerek düşüncelerini ifade etti.

KADINLARA ‘VAZGEÇMEYİN’ ÇAĞRISI

Tekstilin de diğer işler gibi erkek egemen bir sektör olduğunu belirten Cansen Kırıkkaya, her işte olduğu gibi kadın işveren ve yönetici sayısının arttığına dikkat çekti. Kadınlara birlik olma çağrısı yapan Kırıkkaya, “Güçlerimizi birleştirdiğimizde daha güzel şeyler başarabildiğimize inanıyorum. Kadınların kesinlikle çalışması gerekiyor. Sevdikleri işi bulabileceklerinden de eminim. Yeter ki çalışsınlar..Kadınlar çalışmaktan ve mücadeleden asla  vazgeçmemesi gerekiyor" diyor.

‘KADINLAR GÜÇLÜDÜR’

Kırıkkaya ile çalışan Evli ve 2 çocuk annesi Gülsüm Sezer (54) de "30 yıldır çalışıyorum.  İki çocuk büyüttüm. Kadın patronlarla iletişim daha iyi oluyor. Erkeklerle de çalışıyoruz; ama kadınlar farklı. Bir kadın hem evde hem işte erkeklerle aynı işi yapabilir. Kadınlar gerçekten güçlüdür" dedi.

Melike Mimaroğlu (30) da "Kadınlar olarak her şeyin üstesinden sonuna kadar gelebileceğimize inanıyorum” derken Beyzanur Bodavoğlu (24) ise " Kadınların gücüne hep inandım. 2019 yılında uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldum. İlk iş fırsatını tekstilde yakaladım ve patronumun kadın olmasından memnunum”diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #tekstil #kadın #izmir haber
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