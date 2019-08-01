İzmirli KOBİ'ler ihracatı öğreniyor

Batı Anadolu Sanayici ve İş insanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) işbirliğiyle geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen "İhracat Akademi Eğitim Programı"nın ikincisi başlıyor. KOBİ'ler bu programla ihracatı öğrenirken, yeni pazarlarla açılarak iş hacimlerini artırıyorlar

20 Ağustos 2019 - 26 Eylül 2019 tarihleri arasında Ege İhracatçı Birlikleri'nde yapılacak olan eğitim programında şirketlerin kendilerini tanımaları, nerede olduklarını, ne yapabileceklerini, dış ticarete ne kadar hazır olduklarını bilmeleri ve dönüşümü bu dinamiklerle sağlayabilmeleri hedefleniyor.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen, içinden geçmekte olduğumuz zorlu süreçte ihracatın KOBİ'ler için can simidi olduğunu ifade ederek, "Bu konuda KOBİ'lere gerekli donanımı kazandırmak amacıyla hayata geçirdikleri bu projenin bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Ekonomik kalkınmanın temel araçlarından biri ihracattır. Şirketlerimize bu konuda destek olmaktan mutluyuz" dedi.

İhracatın püf noktaları

İhracatın ekonomik kalkınmanın temel araçlarından biri olduğunu söyleyen Ösen, "Düşen talepte, yaşanan iç krizlerde, rekabetin yoğun olduğu iş alanlarında var olmak, kendini korumak ve istikrarlı büyümeyi sürdürebilmek için dış pazarlara açılmak zorunludur. Bu akademide bunun yolunu açmayı şirketlere göstereceğiz. Eğitim programı, 20 Ağustos 2019 - 26 Eylül 2019 tarihleri arasında, her Salı ve Perşembe günleri saat 16:00 - 19:00 saatleri arasında, Ege İhracatçı Birlikleri'nde gerçekleştirilecek" diye konuştu. n Burcu Şahin



Dersler ve konu başlıkları



• İhracata Giriş ve Gümrükleme

• Hedef Pazar Araştırması

• İhracatta Satış - Pazarlama ve Fiyatlandırma Stratejileri

• İhracat Destekleri ve Finansman Kaynakları - Ekonomi Bakanlığı - Eximbank

• İhracatta Risk Yönetimi

• Ödeme ve Teslim Şekilleri

• E-Ticaret Uygulamaları

• İhracat İşlemleri ve Dokümantasyon

• Şirket Yönetiminde Finansal Göstergeler ve Mali Tabloların Değerlendirilmesi

• İlham Veren İhracatçılardan Paylaşımlar

