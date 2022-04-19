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İzmirli milli triatlon sporcusu kazada hayatını kaybetti

İzmirli milli triatlon sporcusu kazada hayatını kaybetti
19 Nisan 2022 Salı 08:56

Mersin'in Yenişehir ilçesinde düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası'na katılan Onur Calp ile Ata Yahşi dün İzmir'e doğru yola çıktı. Onur Calp'ın kullandığı kamyonete Manisa'nın Kula ilçesinde TIR arkadan çarptı. Kazada Calp yara almazken, araçta bulunan milli triatlon sporcusu Ata Yahşi ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 06.30 sıralarında, İzmir-Ankara kara yolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Mersin'in Yenişehir ilçesinde düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası'na katılan Onur Calp ile Ata Yahşi, İzmir'e dönmek için yola çıktı. Onur Calp yönetimindeki, içerisinde bisikletleri ve malzemeleri bulunan 35 BCS 574 plakalı kamyonet, aynı yöne giden E.A. (54) yönetimindeki 43 EA 863 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Calp kazayı yara almadan atlatırken, Ata Yahşi yaralandı. Ambulansla Salihli'deki bir özel hastaneye kaldırılan Yahşi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Aynı zamanda birinci kademe triatlon antrenörü olan Ata Yahşi'nin Türkiye Triatlon Federasyonu İzmir İl Temsilcisi ve eski milli atlet Adnan Yahşi ve eski milli atlet Arzu Yahşi'nin oğulları olduğu belirtildi. Ata Yahşi'nin Avrupa ve dünya çapında triatlon sporunda dereceleri bulunuyor.

MİLLİ TRİATLONCU ATA YAHŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Manisa'nın Kula ilçesinde, içinde bulunduğu kamyonetin bir TIR'a arkadan çarpması sonucu yaşamını yitiren milli triatlon sporcusu Ata Yahşi memleketi İzmir'de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Yahşi'nin babası Adnan Yahşi, annesi Arzu Yahşi ve kardeşi Ege Yahşi'nin yanı sıra ailesi ve yakınları ile Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda  katıldı. Acılı anne ve baba cenazede ayakta durmakta güçlük çekerken, anne Arzu Yahşi, oğlunun tabutunun başında gözyaşı döktü. İkindi namazını müteakip kılınan namazın ardından Ata Yahşi'nin naaşı Eski Gaziemir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BABASI DÖNÜŞ YOLCULUĞUNU PAYLAŞMIŞ

Kazada yaşamını yitiren milli triatlon sporcusu Ata Yahşi'nin Mersin'in Yenişehir ilçesinde düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası'ndan dönüş yolculuğunun babası Adnan Yahşi tarafından kazadan bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşıldığı ortaya çıktı. Baba Yahşi'nin Bulutsuzluk Özlemi'nin 'Yine Düştük Yollara' isimli parçası ve 'İzmir'e dönüş zamanı' başlığıyla yaptığı paylaşımda, Ata Yahşi'nin kendilerini görüntüleyen yan araçtakilere el salladığı görülüyor.

Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü E.A., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ölüm #manisa kula kaza #trafik kazası #triatlan sporcusu ölüm #ata yahşi
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