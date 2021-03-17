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İzmirli mobilyacılar destek istedi!

İzmir Mobilyacılar Odası (İZMOD) Başkanı Hasan Özkoparan hükümetten ve muhalefetten üreticiye destek olmalarını istedi. İZMOD ham madde fiyatları ve tedarikindeki sorunlarının çözülmesini talep etti.

İzmirli mobilyacılar destek istedi!
17 Mart 2021 Çarşamba 11:39

İzmir Mobilyacılar Odası (İZMOD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özkoparan üreticinin ham madde tedariğinde yaşadığı sorunlar nedeniyle bıçağın kemiğe dayandığını söyledi. Yerli üreticinin girdi tedariki ve fahiş fiyatları nedeniyle ciddi üretim kayıpları yaşadığını belirten Başkan Özkoparan Ticaret Bakanlığına çağrı yaptı.

İZMOD Başkan Özkoparan, “Salgına rağmen 2020 yılını mobilya kağıt ve orman ürünlerinin tamamında 5,5 milyar dolarlık ihracat ile tamamladık. Sektörümüzün 2021 Şubat ayındaki ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7,87'lik artışla 478 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamın 312 milyon dolarlık bölümünü mobilya oluşturuyor. Hiç dış ticaret açığı vermeyen sektörümüzün daha büyük başarılara imza atabilmesi için desteğe ihtiyacı var” dedi.

“HAMMADDE İSTİHKAKI VERİLSİN”

MDF ve kontrplak bulmakta sıkıntı yaşadıklarını dile getiren İZMOD Başkanı Özkoparan, “MDF, Sunta ve Kontrplak temininde sorun yaşıyoruz. Bunları üreten fabrikalar da sorun yaşıyorlar. Çünkü onlarda ham madde bulamıyorlar. Devletin ham madde üreten firmalara istihkak vermesi gerekiyor. Aksi takdirde yurt dışından cips veya yurt içinden kereste almaları gerekiyor. Bu durumda ise piyasadaki dengeler bozuluyor” şeklinde konuştu.

“KATMA DEĞERİ YÜRSEK İHRACAT”

Dövizdeki ani sapmaların üretim sektörüne ciddi sorunlar getirdiğine dikkat çeken İZMOD Başkanı Hasan Özkoparan, “Döviz yükseliyor fiyatlar artıyor. Döviz düşüyor fiyatları düşürmüyorlar. Bu dengesizlik nedeniyle mobilya ham maddesi üreticileri ihracata yöneliyor. Türkiye mobilya ham maddesi ve ara mallarını işlemeden ihraç etmemelidir. Ham ihracat yerine katma değeri yüksek ürünler ihraç edilmelidir. Üreticimizin ve ülkemizin kazanması için buna bir düzenleme getirilmelidir” dedi.


İZMİR’E HAMMADDE FABRİKASI KURULSUN”

Sünger ve boyada dışa bağımlılığın üst düzeyde olduğuna dikkat çeken İZMOD Başkanı Özkoparan, “Sünger ve boya malzemeleri gibi petrokimya ürünlerinin yüzde 12’si Türkiye’den, yüzde 88’i ise AB ve Çin’den karşılanmaktadır. Sünger ve boya üretiminde kullanılan ana maddenin Türkiye’de üretilmesi için PETKİM ile görüştük. Sektör olarak İzmir’de dertlerimize çözüm olacak bir fabrika kurulması görüşünde birleştik. Fabrikanın yerinin berilnmesi için sektörümüzü yakından bilen CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter’e bilgi ve ilgili bir dosya verdik” şeklinde konuştu.

Etiketler; #izmir #mobilyacılar #izmod
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