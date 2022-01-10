İzmirli muhabirlerden 10 Ocak bildirisi!

İzmir'de çalışan muhabirler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde 10 maddelik bir bildiri yayımlayarak sahada çalışan emekçilerin yaşadıkları sorunları dile getirdi

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

''Bizler, alanda emek veren muhabirler olarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde kendi sözümüzü kendimiz söylemek istedik. Ortak görüşlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz 10 maddelik bu bildiriyle amacımız; yalnızca, ‘yaşayan bilir’ diyerek, dışarıdan belki görülen ama önemsenmeyen belki de görülmeyen sıkıntılarımızı yüksek sesle dile getirmek ve bir farkındalık yaratmak.

*Sorunlarını ve taleplerini dile getirdiğimiz, görüşlerine yer verdiğimiz kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi almak için ulaşmaya çalıştığımızda; bizi bekletmemelerini ve geri dönüş sağlamalarını istiyoruz. Bizler herkesin sesi olmaya çalışırken karşılığında gördüğümüz olumsuz tavırları hak etmiyoruz.

*Basın daveti üzerine görev için gittiğimiz programlarda bize uygun fiziki koşulların sağlanmaması (yer, priz, masa ve sandalye vs verilmemesi) işimizi yapmamızı zorlaştırıyor. Zaten yoğun bir tempoda ve zor koşullarda çalışan bizler, bu yaklaşımın değişmesini istiyoruz.

*Özel sektör çalışanı olsak da aynı zamanda bir kamu görevi yaptığımızın farkına varılmasını talep ediyor ve işimizi yaparken herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluş tarafından engellemeyle, müdahaleyle karşılaşmak veya şiddete uğramak istemiyoruz.

*Mesleğimizi layıkıyla yapmak için elimizden gelen çabayı sarf ederken mobbinge uğramak istemiyoruz. Basın emekçisine yapılan her türlü baskının karşısında olduğumuzu hatırlatıyoruz.

*Haber takibinde teknik destek sağlanmaması, programların zamanında başlamaması işimizi zorlaştırıyor. Bunların dikkate alınmasını ve çözülmesini talep ediyoruz.

*Sigortasız/basın sigortasız, yemek ve yol desteği olmaksızın, düşük ücretle çalışmaya mecbur bırakılmak istemiyoruz.

* ‘Esnek çalışma’ adı altında yaptığımız fazla mesailer için emeğimizin karşılığını alabildiğimiz bir iş hayatı talep ediyoruz.

*Halkın haber alma hakkı için her koşulda çalışan muhabirlerin, kişi, kurum ya da kuruluşlar tarafından yok sayılmasını ve gereken saygının gösterilmemesini kabul etmiyoruz.

*Basın davetlerinde ‘yemekli-kahvaltılı’ gibi ibarelerin özellikle belirtilerek meslek onurunun zedelenmesine karşı çıkıyoruz.

*Gazetecilerin ‘çalışan ve çalışmayan’ olarak ayrılmadığı, baskıların son bulduğu, işsiz kalma korkusu yaşamadığımız, mesleğimize gereken saygının gösterildiği ve haklarımıza sahip olabildiğimiz 10 Ocak’lar diliyoruz. Görevleri başındayken gadre uğrayan ve öldürülen; haber alma hakkının bedelini ağır şekilde ödeyen tüm gazeteci arkadaşlarımızı saygıyla anıyoruz.''