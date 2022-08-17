İzmirli muhtarlar fark yaratacak

İZBB tarafından düzenlenecek “Fark Yaratan Muhtarlar Yarışması” tanıtım toplantısında konuşan Başkan Soyer, yarışmanın yerinde demokrasiyi güçlendirmek için yepyeni bir umut olacağını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB)’nin demokrasi zincirinin ilk halkası muhtarlara dikkat çekmek ve yürüttükleri sosyal faaliyetler nedeniyle muhtarları ödüllendirmek amacıyla düzenlenecek “Fark Yaratan Muhtarlar Yarışması” tanıtım toplantısı Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya kentte görev yapan muhtarlar katıldı.

Tanıtım toplantısında Türkiye için fark yaratacak bir adım atıklarını belirten İZBB Başkanı Tunç Soyer, “Görünen dağın uzağı olmaz. Hastalanmış bir dünyada yaşıyoruz. Bu sorunların arkasında tek bir sebep var. Bir avuç insanın gözü dönmüş hırsı. Türkiye’yi de dünyayı da bu hale getiren işte bu hırs. Bu hastalanmış dünyayı yeniden iyileştirmenin tek bir yolu var. Yeniden bereketi bol bir hayat kurmak. Yaklaşık bir yıl önce Eylül 2021’deki Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi’nde bu bereketli hayatı “döngüsel kültür” kavramıyla tanımlamıştık. Döngüsel kültürün dört esası var. Birincisi, birbirimizle uyum. Yani, hak yememek, hak yedirmemek. Birbirimizden razı olmak. İkincisi, doğamızla uyum. Yani, sadece kendimize değil. Kuşa, aşa aynı anda çalışmak. Üçüncüsü geçmişimizle uyum. Mirasyedi olmamak. Ata yadigarına, ana sözüne sahip çıkmak. Dördüncüsü değişimle uyum. Yani, geminin kendisi görünmeden dumanını görebilmek. Olmayacak duaya da âmin dememek” dedi.

“Sizler benim en önemli rehberimsiniz”

“Bir fark yaratmak istiyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Soyer, “Muhtarlık makamı demokrasinin, uyum içinde yaşamanın özü, çekirdeğidir. Mahallelinin derdi nedir, evlatlarımız hangi evde yatağa aç giriyor, en acil çözülmesi gereken sorun hangisidir? Bunları ben bilemem. Bunları ancak siz, muhtarlarımız bilebilirsiniz. Ben de sizden öğrenirim. Sizler benim en önemli rehberimsiniz. Üç yıllık görev süremde 30 ilçemizin 1293 muhtarı ile en az bir defa, çoğuyla da defalarca yüz yüze görüştüm. Mahallelerinizin dertlerini çözmek için el birliğiyle çalıştık. Bugünse sizlerle olan yol arkadaşlığımızı bir adım öteye götürmek için bir aradayız. Diliyoruz ki, muhtarlarımız daha çok fark yaratsın. İzmir’in mahallelerini yeniden daha uyumlu, içten, neşeli ve bereketli bir hayatla buluşturmak için fark yaratan muhtarlar hareketini başlatıyoruz” diye konuştu.

“Yepyeni bir umut olacak”

Çalışmanın Tüm Türkiye’ye ilham vermesini beklediklerini kaydeden Başkan Soyer, “Bu çalışmayı muhtarlarımızla olan dayanışmamızı ve şehrimizin bereketini çoğaltmak için, yaptığınız fark yaratan çalışmaların daha iyi bilinmesi, örnek olması için yapıyoruz. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde düzenleyeceğimiz törende en iyi projeler ödülleri ile buluşacak. Ödüllerini burada söylemiyorum. Ama güzel ödüller sizi bekliyor. Daha önemlisi, İzmir’in mahallelerinde yerinde demokrasiyi güçlendirmek için yepyeni bir umut olacak. Biz, hepimiz, iyilikte yarışacağız. Birbirimizle değil, iyilik için kendimizle yarışacağız. Diliyorum ki her birinizin daha fazlasını yapma gayretiyle öne çıkacağınız çok güzel projeler olsun. Hepinizi fark yaratan muhtarlar olmaya davet ediyorum” dedi.

Muhtarlar 4 kategoride yarışacak

Yılda bir kez yapılacak ve tüm İzmir muhtarlarına açık olacak yarışma İzmir Büyükşehir Belediyesinin “Döngüsel Kültür” stratejisi uyarınca 4 kategoride yapılacak. Her muhtarın mahallesinde bu kategorilere uygun olarak, “Birbirimizle uyum” kategorisinde muhtarların, mahallesinde demokrasi ışığı altında bir arada ve birbirimiz ile uyum halinde yaşamayı, dayanışmayı arttırıcı olarak yapmış oldukları çalışmalar, “Doğa ile uyum” kategorisinde, doğamızı korumak, doğa ile uyumlu yaşamak ve iklim krizi ile başa çıkabilir hale getirmek amacıyla yapmış olduğu çalışmalar “Değişimle uyum”; kategorisinde çağımızın gerektirdiği her tür değişim ve gelişime ayak uydurmaya dair yapmış olduğu çalışmalar “Geçmişimiz ile uyum” kategorisinde, geçmişimizi keşfetmeden gelecek kurmanın mümkün olmadığı temeli doğrultusunda yapmış olduğu çalışmalar yarışacak.