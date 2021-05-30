İzmirli Müzisyenler: Hayat bizim için artık baş edilemez oldu

Pandemi nedeniyle uzun süredir işsiz olan ve zor şartlarda yaşamaya çalışan İzmirli müzisyenler açıklama yaptı

Pandemi nedeniyle çok uzun zamandır işsiz olan ve devletten de destek alamayan İzmir Müzisyenler Derneği açıklama yaptı. Açıklama şöyle:



"Hükümetin yapacağı hibe ve desteklerle ilgili müzik ve sahne emekçilerinin taleplerine ilişkin basın açıklamamızdır.

Müzisyenlerin yararlanamadığı bir hibe destek programı, müzik ve sahne emekçilerinin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır.

Konservatuarlar her yıl yüzlerce müzisyen mezun verirken, sadece bir devlet kurumuna girebilme şansını yakalayan küçük bir azınlık, güvence içinde çalışmaktadır. Bunun yanında profesyonel müzik yaşamına adım atan çok sayıda "alaylı" ve iyi yetişmiş müzisyen bulunmaktadır. Özel orkestralar veya herhangi bir eğlence mekanına göre daha kurumsal olan bazı firmalar bünyesinde çalışan müzisyenler, sözleşme ile çalışma olanağına erişebilmektedir.

Bu sayede de Sosyal Güvenlik Kurumunun, 5110 sayılı kanunun ek-6. maddesindeki "sanatçıların sigortalılığı" hizmetinden yararlanabilmektedirler. Söz konusu kurumsal firmalarda iş bulabilenler, "serbest meslek erbabı" olarak, aldığı ücretin faturasını kesebiliyor ve vergisini ödeyerek "kayıtlı çalışan" konumuna yükseliyor. Son başlatılan hibe desteğinden yararlanabilecek olanlar bu gruba giriyor. Devlet kurumlarında ya da kurumsal firmalarda iş bulamayan yüzde 90 ise hiçbir güvencenin olmadığı, gerek ücret gerek sosyal haklar bakımından oldukça kötü şartları dayatan bir müzik sektöründe tutunmaya çalışmaktadır.

Organizasyon firmalarının ve müzikli mekan sahiplerinin insafına bırakılan müzisyenler, "kayıt" ya da "güvence" aramak şöyle dursun, emeklerinin karşılığını bile alamamaktadır.

Ülkemizde müzik ve sahne emekçilerinin yüzde 90'ından fazlası kayıt dışı, sosyal ve ekonomik güvenceden yoksun, kısmi süreli ve yevmiye usulü çalışmaktadır. Mevcut haliyle büyük çoğunluğu vergi mükellefi olmayan müzik ve sahne emekçileri özellikle bu dönemde oldukça mağdur durumdadır. 1.5 yıla yaklaşan işsizlik, eğlence sektörünün nefes alamaz hale gelmesi, yasaklar ve kısıtlamalar nedeniyle hayat bizler için artık baş edilemez, katlanılamaz bir haldedir.

Ne kadar süreceği belli olmayan yasaklamalar, eğlence ve düğün sektörünün aldığı ağır darbe, kapanan mekânlar ve kısıtlanan konserler, iptal edilen festivaller, canlı müziğe getirilen engeller, sanatımızı icra ederek ekmeğimizi kazanmamızı imkânsız hale getirmiştir.

Müzisyenler ve sahne emekçileri güvenceden yoksun düzensiz çalışma şartları nedeniyle ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunlarla zaten her zaman mücadele ediyorlardı. Bu tablonun üzerine pandeminin getirdiği yasaklar da eklenince gündelik ihtiyaçlarını ancak karşılayabilen, hiçbir güvencesi ve ekonomik birikimi olmayan müzik ve sahne emekçileri bütün geçim imkânlarını yitirdiler. Çoğu müzisyen arkadaşımız kuryelik, inşaat işçiliği, hamallık, tezgâhtarlık, tarım işçiliği yaparak geçinmeye başladı.

Bu süreçte çaresizlik içinde birçok dostumuz ev eşyalarını, müzik aletlerini satarak evinin erzak ihtiyacını karşıladı. Ödenemeyen kiralar nedeniyle evlerinden çıkarılan, yakınlarının evlerine taşınmak zorunda kalanlar, 2-3 aile aynı evde bir emekli maaşıyla geçinmeye çalışanlar oldu

Hasta ya da engelli yakını olan müzisyenler için durum daha da katlanılmaz halde. Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan, ya da GSS borçlarını ödeyemeyen, kredi borçlarından tüm hesaplarına haciz gelen, borç batağına batmış yüzbinlerce müzik ve sahne emekçisi şu an çaresizlik ve umutsuzluk içinde belirsiz bir bekleyiştedir

Mesleğini, sanatını icra edememek, müzikten uzak kalmak, kendi emeğiyle ekmeğini kazanamamak ve yaşamın anlamını yitirmek, bir yandan da sosyal destekten, asgari geçim standardından ve insani yaşam koşullarından uzakta çaresizlik duygusuyla baş etmek müzisyenlerin ruhunda derin yaralar açtı.

Birçok müzisyen maalesef bu çaresizlik duygusuyla baş edemeyerek intihar etti. Ekonomik nedenler, belirsizlik, çaresizlik, umutsuzluk, terk edilmişlik, amaçsızlık da insanların içindeki yaşam şevkini kırdı.

Sosyal devlet sanatı ve sanatçıyı korumakla yükümlü iken, müzik emekçileri eşe dosta el açmak zorunda bırakılmış olmanın gurur kırıklığını, onuruna dokunan üzüntüsünü yaşıyor. Yaşam şartları ve bu etkenler arkadaşlarımızda bunalımlara yol açtı.

Bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzik Susmasın Projesi ile 31 000 müzik ve sahne emekçisine 5 ay boyunca 1000'er TL yardım yaptı ancak bu ödemeler sanatçılara bir nefes olsa da mağduriyetleri gerçek anlamda gidermedi.

Destek projesi, yüzbinlerce zor durumda olan müzisyen olmasına rağmen sınırlı sayıda müzik ve sahne emekçisine ulaştı. Bu hibe desteğinin yeniden başvuru açılarak ve genel duyuru yapılarak yardım alamayan müzisyenlere de ulaştırılması bir gerekliliktir.

Müzik ve sahne emekçileri olarak, geleceğe dönük iyileştirmelerle, çalışma koşullarının düzeltilmesini, denetlenmesini istiyoruz Sözleşmeli, güvenceli, sigortalı çalışmak istiyoruz. Kayıt dışı çalışmanın son bulmasını istiyoruz. Adil bir vergilendirmeye tabi olarak vergi ödemek, emekçi konumunda çalışanlarımızın durumlarının göz önüne alınarak özel bir vergi düzenlemesi yapılmasını talep ediyoruz.

TALEPLERİMİZ

Sosyal Devlet ilkesi gereği yurttaşlarının insanca yaşayabileceği asgari standartları sağlamak, anayasal olarak iktidarın sorumluluğudur.

1. Bu gerçekten hareketle Hibe Desteğinin kapsamının, kayıt dışı çalışan müzik ve sahne emekçilerini kapsaması ya da yeni bir çalışma ve başvuru imkânı sağlanarak Müzik Susmasın Projesinin kapsamının genişletilmesi öncelikli talebimizdir.

2. Müzik Susmasın Projesi ödemeleri Mayıs ayı itibariyle bitti. Bu ödemelerin yılsonuna kadar uzatılmasını talep ediyoruz.

3. Bu süreçte işsiz kalan müzisyenler dâhil herkese asgari ücret tutarında maaş bağlanmasını talep ediyoruz.

4. İşsizlik ödeneğinin iyileştirilerek süresinin pandemi sonuna kadar uzatılmasını talep ediyoruz.

5. Bir an önce mekânların gerekli önlemler alınarak açılması, vergi ve sigortaların ertelenmesi, kira desteği ve istihdamı teşvik edici sosyal politikaların uygulanmasını, insanların ekmeklerini kazanır hale gelmelerinin sağlanmasını talep ediyoruz.

6. Kayıt dışı çalışmaya karşı tüm sanatçıların ve diğer sektörlerdeki işçi ve emekçilerin sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmasını, sigortalılığı kolaylaştırıcı ve teşvik edici düzenlemeler yapılmasını talep ediyoruz.

7. Sanatı ve sanatçıyı koruyan, sanatını icra ederek ekmeğini kazanmasını sağlayan program ve projelerin uygulanmasını istiyoruz. (Dijital konserler, hizmet alımları gibi)