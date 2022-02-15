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İzmirli Nehir, buz pateninde Türkiye ikincisi oldu

İzmirli buz pateni sporcusu Nehir Alan, Ankara'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Başkent Kupası'nda Türkiye 2'nciliği kazandı

İzmirli Nehir, buz pateninde Türkiye ikincisi oldu
15 Şubat 2022 Salı 11:57

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Ankara'da 10-13 Şubat tarihleri arasında Artistik Buz Pateni Başkent Kupası düzenlendi. İzmirli sporcu Nehir Alan, yarışmada ikinci olarak gümüş madalyayı boynuna taktı.

Büyük mutluluk yaşadığını söyleyen genç sporcu, "Yarışmada bana destek olan öncelikle aileme, okulumun idarecileri ve öğretmenlerime, antrenörlerime teşekkür ederim. 8 yıldır emek vererek her zaman daha iyisini başarmak için çabaladığım bu sporda azim, gayret ve idman kadar motivasyon da çok önemli. Emeklerinin karşılığı olarak gümüş madalya kazandığım için mutluyum. Aynı ekilde buz pateni sporunda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için daha çok çalışacağım" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #nehir #buz pateni
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