İzmirli öğrencilerden Mehmetçiklere mektup var

İzmir'de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karabağlar İlçe Temsilciliği öncülüğünde, 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere gönderilmek üzere ortaokul öğrencileri tarafında yazılan 918 mektup, Karabağlar İlçe Kaymakamı Cemil Özgür Öneği'ye teslim edildi.

İzmirli öğrencilerden Mehmetçiklere mektup var
16 Ekim 2019 Çarşamba 13:47

Gençlere yönelik faaliyetler yürüten TÜGVA Karabağlar İlçe Temsilciliği, 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçikleri unutmadı. Harekata katılan askerlere destek ve moral vermek amacıyla ilçe temsilciliği öncülüğünde Şerif Remzi Ortaokulu öğrencileri 918 mektup yazdı. 'Karabağlar'dan Mehmet'e Mektup' adı altında yazılan mektuplar, ciltlendikten sonra Mehmetçiklere ulaştırılmak üzere Karabağlar İlçe Kaymakamı Cemil Özgür Öneği'ye teslim edildi.


 


 


Kaynak: DHA
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