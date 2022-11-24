İzmirli öğrencinin büyük başarısı! BM konferansına davet edildi

'Melatonin Kanser Hücrelerini Öldürür mü' isimli bir proje hazırlayan İzmir Atatürk Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yiğit Kaan Kızlıer, 26 Kasım'da çevrim içi yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) konferansına davet edildi. 16 yaşındaki Yiğit, 100 proje sahibi öğrenci arasında seçilen tek Türk olarak İzmir'e büyük bir gurur yaşattı

İzmir Atatürk Lisesi'nde eğitim gören Yiğit Kaan Kızlıer, 1,5 yılda hazırladığı projelerle farklı ülkelerden kazandığı altın, gümüş ve bronz madalyaların ardından 'Melatonin Kanser Hücrelerini Öldürür mü' adlı projesiyle BM konferansına davet edildi. Yaklaşık 6 aylık hazırlık aşamasının ardından projesiyle büyük başarıya imza atan Kızlıer, İzmir Atatürk Lisesi ve danışman öğretmeni Benal Hepsöğütlü'nün gurur kaynağı oldu.

30 ülkedeki 100 proje sahibi öğrenci arasından seçilen tek Türk olan Yiğit Kaan Kızlıer, projesiyle ilgili bilgi verdi. Kızlıer, geçen yıllarda literatüre giren bilgiye göre görme engelli bireylerin kanser olmadığını dile getirip, "Melatonin hormonunun meme kanseri üzerine etkisi araştırılmıştı. Biz farklı tip kanser hücrelerinde de çalışabileceğini göstermek için beyin kanser hücresi seçtik. Oldukça yaygın olan bir kanser hücresiydi. Deney aşamasında seçtiğimiz her gruba farklı dozlarda melatonin uyguladık. Uyguladığımız doz arttıkça kanser hücrelerinin ölümünün arttığını gözlemledik. Bu şekilde melatoninin meme kanseri dışında başka hücre tiplerinde de öldürücü etkisi olduğunu anladık" diye konuştu.

BM'ye birçok ülkeden başvuru yapıldığını anlatan Kızlıer, 26 Kasım'da çevrim içi gerçekleştirilecek konferansta projesini sunacağını belirtip, "Başvurumun ardından ilk aşamayı geçtikten sonra online toplantı yaptılar. Herkes kendi projesini anlattı. Sonuçlar açıklandı. Ben de seçildim. Konferansta tekrar projemi sunacağım. Bundan sonra bu araştırmalarımı hayvanlar üzerinde yapmak istiyorum çünkü insana uygulamadan önce hayvanlarda denenmesi gerekiyor. Hayvan çalışmalarında da etkili olabileceğini göstereceğim" dedi.

'DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LABORATUVARINDA HAZIRLANDI'

İzmir Atatürk Lisesi'nin müdür yardımcısı ve kimya öğretmeni Hepsöğütlü, Yiğit'in çok başarılı bir öğrenci olduğunu vurgulayıp, "Yiğit iyi bir projeci. Sorgulayan bir öğrencimiz. Melatonin hormonuyla ilgili kaynak araştırmalarına baktığında görme engelli kişilerde kanser görülmediğini fark ediyor. Melatonin hormonu karanlıkta salgılandığı için kanser türlerine etkisini düşünüyor. Araştırmamızda meme kanserinde bununla ilgili çalışmalar olduğunu gördük. Öğrencimizin biyokimya üzerine çalışmaları var. Endonezya, Malezya, Hong Kong, ABD, Dubai, Kore gibi ülkelerden son 1,5 yıl içinde altın, gümüş, bronz madalyaları var" diye konuştu.

Yiğit Kaan Kızlıer'in Dokuz Eylül Üniversitesi laboratuvarlarını kullandığını anlatan Hepsöğütlü, daha büyük başarılara imza atacağına emin olduğunu aktararak, "Okulumuzun üniversitelerle karşılıklı proje iş birlikleri var ve protokol imzalıyoruz. Öğrencilerimiz yüzde 1'lik dilimin altında bir puanla gelip okulumuzu kazanıyorlar. Bizim de görevimiz onlara çalışma alanı hazırlamak, yol göstermek rehberlik etmek" dedi.