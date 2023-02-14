İzmirli seyyar satıcılar depremzede için satacak

İzmirli seyyar satıcılar depremzedeler için harekete geçti. Konak'ta seyyar olarak kestane, mısır ve çiçek satan sokak satıcıları elde edecekleri bir günlük gelirlerini depremzedelere gönderecek

İzmirli seyyar satıcılar depremzede için satacak
14 Şubat 2023 Salı 11:43

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İzmirliler de yardıma koştu. Kimi evindeki giysileri gönderirken kimi de para yardımında bulundu. Yaşanan acılara kayıtsız kalmayan İzmirli seyyar satıcılar da Konak'ta açtıkları tezgahlardan toplayacakları bir günlük gelirlerini depremzedelere gönderme kararı aldı. İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin, kendileri de zor durumda olan ve tüm gün soğukta ekmek parası kazanmak için çalışan seyyar satıcıların bu davranışının kendisini duygulandırdığını söyledi.


'GEREKİRSE AÇ YATACAĞIZ'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in girişimleriyle mısır, kestane ve çiçek satan seyyar satıcıların belediye eğitmenleri tarafından 1 haftalık eğitimden geçirildiğini belirten Laçin, ardından tek tip kıyafet ve satış araçlarıyla seyyar satıcıların belirlenen noktalarda satışa geçtiğini aktardı. Başkan Soyer'in depremzedeler için harcadığı çabaya katkı vermek adına kendilerinin de böyle bir kampanya düzenlediklerini aktaran Laçin, "Yüzyıldır itilen, horlanan, ötekileştirilen seyyar satıcıları insan yerine koyup, evlerimize ekmek götürmek için bizlere tek tip araçlar ve kıyafetler verip, gösterilen noktalarda zabıtayla sorun yaşamadan çalışmamızı sayın Tunç Soyer sağladı. Belki bu yardımımız küçük gözükecek fakat seyyarlar zaten evlerine bile ekmeği zor götüren insanlar. Bu insanlar bir gün aç yatacak belki ama depremzedeye alın teri akıttıkları kazançlarını gördermenin mutluluğunu yaşayacak" diye konuştu. Laçin, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyip, "Milletimizin başı sağolusn" dedi.          

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