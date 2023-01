İzmirli seyyarlar istedi 6'lı masa metne koydu

Altılı masanın açıkladığı mutabakat metninde İzmir'in de taleplerinin yer aldığını söyleyen İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin, "Başta yıllardır dile getirdiğimiz ve seyyar esnafı da kapsayacak Esnaf ve Ticaret Bakanlığı'nın kuralacak olması ile vergi, borç ve cezalara yönelik taleplerimizin de metne girmesi bizleri sevindirdi" dedi

Geçtiğimiz gün Millet İttifakı üyesi 6 genel başkanın altına imza attığı Mutabakat Metni, başta İzmir olmak üzere ülke genelindeki 6.5 milyon seyyar esnafı da sevindirdi. Yıllardır kamuoyuna anlattıkları ve partilere sundukları raporlarda yer verdikleri "Seyyar esnafı da kapsayacak şekilde Esnaf Bakanlığı kurulmalı" taleplerinin mutabakat metninde olduğunu söyleyen İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin, "Sokak emekçilerine destek veren kim olursa onunla yol alacağımızı her fırsatta dile getiriyorduk. İzmir'de 250 bin seyyar esanfın yanı sıra ülke genelindeki 6.5 milyon sokak emekçisi artık kendi bakanlıklarının kurulacak olmasından dolayı Millet İttifakı'na destek olacak" diye konuştu. Sürekli gündeme getirdikleri diğer bir konunun ibe 'örgütlenme' kolaylığı olduğunu aktaran Laçin, "Yine ortak metinde görüldüğü üzere 'esnaf ile tacir, sanatkâr ile sanayici arasındaki tanım farkını dikkate alarak her iki kesimin mesleki örgütlenmesinde yaşanan sorunları gidereceğiz' denilerek bizlerin de örgütler içinde kendimizi anlatabilmemizin önü açılacak" Her iki unsur da bizlerin hem yerelde hem de hükümet nezninde dikkate alınacağının gösterggesi" ifadelerini kullandı.



"NE DEDİYSEK O"

Her fırsatta dile getirdikleri Bağkur prim borçlarına ödeme kolaylığı, vergi ve stopajların kaldırılması, kesilen cezaların affı gibi konuların da mutabakat metninde yer aldığını açıklayan Evren Laçin, "Kiralardan stopajların kaldırılması, esnafın üzerindeki icra baskısının kalkması, pandemi de zarar gören esnafın zararlarının giderilmesi gibi sıralanan tedbirlerle hem sabit esnaf daha rahat nefes alacak hem de seyyar esnafın da yüzü gülecek" şeklinde konuştu. Güvencesiz emekçilerin ana gövdesini oluşturan ev temizlikçileri ve seyyar satıcıları ile sokak sanatçıları, mevsimlik işçiler, günübirlik inşaat işçilerine de mutabakat metninde yer verildiğini aktaran Laçin, "Bu grupta yer alan emekçilerin, kendi davalarına sahip çıkma heyecanı ve kararlılığı daha da arttı. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Veli Ağbaba'nın dediği gibi 'Sokak emekçileri haklarını kazanıncaya kadar daha güçlü örgütlenmek zorunda hayatın her alanında taleplerini dile getirmek zorunda seslerini duyurmak zorunda'. Bir kez daha görülüyor ki söylediğimiz ne varsa hepsi ortam metinde yer aldı" dedi.



"İNANCIMIZ PEKİŞTİ"

Başta İzmir olmak üzere Adana, Antalya, Aydın gibi illerde de sokak lezzetlerine yönelik çalışmaların yapıldığını belirten Laçin konuşmasını şöyle tamamladı: "Yeni çıkan yönetmelikler, seyyar esnafımıza sunulan satış tezgahları ve satış yerleri bunun en güzel göstergesi. Verdiğimiz mücadele ile yerelde yerel yönetimler nezdinde yeni yönetmeliklerin çıkarılmasına, emekçilerin eğitimlerinin sağlanmasına, onlara iş elbiselerinin verilmesine kadar başarılı adımlar attıysak önümüzdeki süreçte de Ankara'da sokak emekçilerine yönelik hak kazanımlarının birer birer alındığını yakından göreceğimize inancımız tam. 30 Ocak'tan sonra buna olan inancımız daha da pekişti."