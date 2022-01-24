İzmirli soğuk dinlemedi, Karaburun'daki nergis festivaline yoğun ilgi

Karaburun Belediyesi tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Nergis Festivali, iki gün süren dopdolu programı ile ziyaretçilerini adeta büyüledi

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın ev sahipliğinde 22-23 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen 4’üncü Karaburun Nergis Festivali açılışına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, CHP Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ve eşi Lütfiye Karakayalı, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ve eşi Fatma Tekin, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın eşi Nuriş Oran, Garnizon Komutanı Binbaşı Ali Eker, belediye bürokratları, meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, kooperatifler, üreticiler, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı

Hafta sonu 1 derece civarında seyreden soğuk havaya rağmen, iki gün boyunca İzmir’den ve Türkiye’nin farklı kentlerinden yaklaşık 150 bin ziyaretçiyi buluşturan festival renkli görüntülere sahne oldu.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan festivali iki güne yayarak daha fazla insanın Karaburun’u tanımasını sağladıklarını belirterek; ilçe genelindeki üreticilerin ve esnafın yüzünün gülmesinin tüm yorgunluğu unutturduğunu söyledi.

BU YIL 2 BİN DÖNÜMDE EKİM YAPILDI

Bir tarım kenti olan Karaburun’un ekonomik kalkınmasında ve tanıtımında festivallerin çok önemli işlev yüklendiğini hatırlatan Erdoğan, “Nergisimiz her yıl aralık ve şubat ayları arasında ülkemizin dört bir yanına mis kokusunu taşırken; aşımız, ekmeğimiz, düğünümüz, sünnetimiz oluyor.” dedi.

Başkan Erdoğan, 2020 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile üreticilere 120 bin nergis soğanı dağıtılması sonrasında ilçede nergis ekimi yapılan arazi büyülüğünün 2 bin dönüme ulaştığını hatırlattı.

Pandeminin tüm Türkiye’ye verdiği en önemli dersin, tarımda ve hayvancılıkta yapılan hatalar zincirinin hangi sonuçları doğuracağı olduğunu kaydeden İlkay Girgin Erdoğan şöyle devam etti:

“Bir zamanlar ‘Üretim mi yok, cebimizde paramız var, ithal ederiz’ diyen bakanlar vardı. Şimdi paramız da yok, üretimimiz de az ve maliyetlerimiz üretimi adeta yasaklıyor. Dünya, ‘paran olsa bile benden tarım ürünü alamazsın, önce kendi vatandaşlarım’ diyor açık açık. Dört bir yanı cennet gibi tarım arazileri ile dolu, her mevsim ürün alınabilen bir ülkede yaşıyoruz. Ama derin bir yoksulluğun pençesindeyiz.”

DOPDOLU İKİ GÜN FESTİVAL…

Gösterilerin, söyleşilerin, konserlerin ve çeşitli yarışmaların yer aldığı 4’üncü Nergis Festivali’nde nergis ve yerel üretici stantları açıldı. Tüm gün süren Nergis Korteji ve Bandosu ziyaretçilere keyifli anlar yaşatırken; Narkissos temalı canlı heykel gösterileri, Ressam Feriha Dağlı’nın “Nergis Kokar Tuvalim” isimli Resim Sergisi ve Sanatçı Atilla Uçan Tasarımı İle “Narkissos’un Büyülü Dünyası” fotoğraf çekim alanları büyük ilgi gördü.

Festival kapsamında halk dansları gösterileri, Sunucu Aykut Pala ile üretici ve nergis sohbetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası konseri ve Nergisli Ürünler ve Objeler Yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada “yün keçe iğneli şal” ile Emine Sönmeztekin Biçer birinci olurken, “Runner kanaviçe” ile Özlem Bursalı ikinci, “nergis reçeli” ile Mükerrem Sezer üçüncü oldu.

Festivalde iki gün boyunca çocuklar da unutulmadı. Nergisli balon katlama atölyesi, balon şov ve köpük şov renkli görüntülere sahne oldu. Cumartesi günü Özgür Şahin ve Hazal Şahin tarafından gerçekleştirilen muhteşem konserle son buldu.

İKİNCİ GÜN KARABURUN DOLDU TAŞTI



Festivalin ikinci gününde güneşli ama soğuk havayı fırsat bilen vatandaşlar adeta Karaburun’a akın etti. İlçe merkezine girişte uzun araç konvoyları oluşurken, ilçeye erken gelenler İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası’nın Konseri ile ısındı.

Nergisli Sabun ve Keçe Atölyesi’nde, nergis katkılı ürünlerin yapım inceliklerine tanık olan vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatrosu’nun gösterisi hoşça vakit geçirdi.

Festivalde Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ahmet Uhri ile Kırsal Kalkınma Uzmanı Aykut Uçar tarafından “Narkissos Efsanesi, Nergisin Tarihi ve Coğrafi İşaret Yolunda Nergis” Söyleşisi ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Balon ve Köpük Şov’un ardından Nihat Özdal ile “Koku Kültürü ve Yavaş Koku” söyleşisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası Konseri ziyaretçilerle buluştu.

Festivalin ikinci gününde geleneksel hâle gelen Nergis Güzeli Yarışması da düzenlendi. Karaburunlu genç kızların gösterisine sahne olan yarışmada birinciliği Irmak Başkan, ikinciliği Nilsu Baba, üçüncülüğü ise Aleyna Yılmaz elde etti.

Hafta sonu boyunca keyifli anlar geçiren ziyaretçiler, üreticilerin hasat ettiği nergislerin tamamına yakınını satın alarak ilçe ekonomisine önemli bir destek vermiş oldu.