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İzmirli sporcu disk atmada altın madalya kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün başarılı atleti Gülcan Uzun iki disk atma şampiyonasında da altın madalya kazandı

İzmirli sporcu disk atmada altın madalya kazandı
29 Ağustos 2022 Pazartesi 12:35

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün genç diskçisi Gülcan Uzun, iki önemli organizasyonda da kürsünün zirvesinde yer aldı. Bursa'daki Nurullah İvak Atmalar Türkiye Kupası'nda 47.21’lik derecesiyle disk atmada ilk Türkiye şampiyonluğunu kazanan Gülcan Uzun, yine Bursa'da düzenlenen Turkcell U20 Atletizm Şampiyonası'nda bu kez 45.98'lik dereceyle altın madalya kazandı. Kariyerinde Balkan beşinciliği de bulunan atlet, özellikle son iki yılda başarı basamaklarını hızla tırmanıp her atışını altın değerine taşıdı.

Spora yedi yaşında masa tenisi ile başladığını, Antrenör Turgay Çelikel sayesinde disk atma branşına geçtiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesporlu atlet, “Başarıya ulaşmak hiç kolay değil. Menderes’in Çileme Köyü’nde yaşıyorum ve yıllarca antrenman için her gün 50 kilometrelik yolu gidip geldim. Ancak kulübümün sağladığı imkanlarla her zorluğu aştım. Tek üzüntüm, COVID-19 nedeniyle Avrupa Yıldızlar Şampiyonası’na katılamamak oldu” dedi. 

Etiketler; #izmir #gülcan uzun #madalya
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