İzmirli depremzedeler kredi için umutlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a depremzedelerin uzun süredir beklediği kentsel dönüşüm kredisi adı altında verilen kredinin depremzedelere özel sıfır faizli, 2 yıl geri ödemesiz 20 yıl şeklinde olmasına yönelik talepleri ilettiklerini aktaran İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, yakın bir gelecekte depremzedelere kredi müjdesi verilebileceğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremin üzerinden bir yıldan fazla süre geçti. Geçtiğimiz hafta içinde kentte gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde yıkılan binaların yerine inşa edilen 741 ev ve iş yerinin tapularını depremzedelere teslim etti. Proje alanındaki ağır hasarlı konutların haricinde 79 bin bağımsız konut sahibinin evlerinin dönüşümü için uzun süredir beklediği kentsel dönüşüm kredisi adı altında verilen kredinin depremzedelere özel sıfır faizli, 2 yıl geri ödemesiz 20 yıl şeklinde olmasına yönelik talepleri ise henüz karşılık bulmadı.

"Biz umutluyuz, olum hava var"



Deprem Konutları Teslim Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, depremzedelerin talep ve isteklerini anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, proje dışında kalan depremzedeler için 20 yıllık krediye olumlu yaklaştığını belirten Özkan, "Cumhurbaşkanımız, kredi talebimizi olumlu karşıladı. 'Arkadaşlar, bu konu üzerinde çalışıyorlar, ben uygun görüyorum' dedi. Yakın bir gelecekte depremzedelere kredi müjdesi vereceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızdan önce AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığımız görüşmede ise inşaat sektörünün KDV indirimine yönelik yaşadığı sıkıntıyı anlattık. İnşaat sektörüne verilen KDV indirimi günlük hayatta uygulanamıyor, müteahhit yüzde 18 KDV ile mal aldığı için bize de yüzde 18 KDV ile vermek zorunda kalıyordu. Tanınan hakkın uygulanabilirliği noktasında Binali Yıldırım ile görüştük, kendisi konuyla ilgileneceği söyledi. Proje içi depremzedelerimiz için metrekare bazında hak kaybı olanların da rezerv alanda inşa edilen evlerden hak sahibi olması talebimizi ilettik. Biz umutluyuz. Bence süreç çok sağlıklı işliyor. Herkes vatandaşın sıkıntısından haberdar. Olumlu bir hava var. Bir buçuk iki aya kadar bir sonuç çıkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Belediyelerden isteyeceğiz



AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'a depremde evini kaybeden ancak kaybettiği ya da aldığı hasardan dolayı evinde oturamayan depremzedelerin ödemek zorunda kaldığı emlak vergisinin alınmamasına yönelik taleplerini de iletiklerini ifade eden Özkan, "Binali Yıldırım, emlak vergisinin alınmamasına ilişkin kararın belediyeler tarafından verilebileceğini söyledi. Biz de konuyu belediyelerimize iletecek ve olmayan evlerden vergi alınmamasını belediyelerden isteyeceğiz" dedi.