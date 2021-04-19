İzmirliler bir haftada 10 bin iftar yemeği bağışladı

Başkan Tunç Soyer’in dayanışma çağrısı üzerine İzmirli yurttaşlar bir haftada 10 bin kişilik iftar yemeği ve iki bin gıda paketi satın alarak dayanışmaya katkı sağladı

Pandemi nedeniyle toplu yemek organizasyonları yapılamadığı için iftar yemeği paketlerini evlere teslim etmeyi sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Ramazan ayı boyunca 400 bin kişilik iftar yemeği dağıtmayı hedefleyen Büyükşehir, Bizİzmir dijital platformları ve Halkın Bakkalı web sitesi üzerinden iftar yemeği paketi ve gıda kolisi satın alan İzmirli yurttaşların bağışlarını da evlerin kapılarından teslim ediyor. Dayanışma kampanyası kapsamında bugüne kadar 396 bin liralık iftar yemeği ve gıda paketi satın alındı. İzmirli yurttaşlar 10 bin kişilik iftar yemeği ve iki bin gıda paketi satın alarak dayanışmaya katkı sağladı.

Başkan Soyer’den teşekkür

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer iftar dayanışmasına katkıda bulunanlara teşekkür ederek “Bu mübarek ayda tek bir ailemizin bile sofrası boş kalmasın diyerek geçen hafta başlattığımız dayanışma kampanyası çığ gibi büyüyor. İzmir dayanışmasının gücünü bir kez daha gösteriyoruz. Ekiplerimiz Ramazan ayı süresince satın alınan iftar yemeği paketleri ve gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edecek” dedi.

“Dayanışma Noktası”

İftar yemeği paketi ve gıda kolisi satın almak isteyenler Bizİzmir web sitesinin ya da Bizİzmir mobil uygulamasının ana sayfasındaki “Dayanışma Noktası” sekmesine tıklayarak Halkın Bakkalı’nın ilgili sayfasına gidebiliyor. Yurttaşlar burada farklı fiyat seçenekleriyle sunulan üç farklı iftar yemeği paketi ile gıda kolisinin detaylarını görebiliyor. 25 liralık “İftar Yemeği”, 150 liralık “6 Adet Sizden Bir Adet Bizden” paketi, 600 liralık “Aylık İftar Yemeği” paketi ile 100 liralık “Gıda Kolisi” seçeneklerinin altında ödeme yöntemleri de sunuluyor. Paketlerin altında ödeme seçenekleri de bulunuyor. Ödeme yöntemini belirleyen yurttaşlar, işlemleri tamamladıktan sonra iftar yemeği paketlerinden ve gıda kolisinden istediği sayıda satın alabiliyor. İftar paketlerinde ezogelin çorbası, sebzeli köfte, pirinç pilavı, kalburabastı, iki adet roll ekmek ve 200 ml ayran yer alıyor. Gıda kolisinde ise 1 litre ayçiçek yağı, bir kg pirinç, iki adet yarım kg makarna, birer kg çay, şeker, un, nohut ve bulgur, yarım kg siyah zeytin, iki adet 65 gram hazır çorba, 750 gram tuz bulunuyor.

Bayram yardımı da olacak

42 bin 500 aileye gıda ve hijyen kolisi dağıtımına da başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, aralarında 65 yaş üstü, şehit yakını ve gazilerin de bulunduğu 42 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye ise toplam 10 milyon 625 bin TL bayram yardımı yapacak. Aile fertlerinin banka hesaplarına yatırılacak 250’şer lira tutarında bayram parası bayram öncesi çekilebilecek. Büyükşehir, Ramazan Bayramı öncesi 65 yaş üstü yurttaşlar ile şehit yakını ve gazilere içinde bayram şekeri ve kolonyanın da bulunduğu bayramlık hediye paketi de verecek.