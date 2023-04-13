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İzmirliler dikkat!!! 12 saat su kesintisi... İzmir'de sular ne zaman kesilecek? 13 Nisan su kesintileri...

İzmirliler dikkat!!! 12 saat su kesintisi... İzmir'de sular ne zaman kesilecek? 13 Nisan su kesintileri...
13 Nisan 2023 Perşembe 05:54

İzmir'de 13 Nisan 2023 tarihinde farklı ilçe ve mahallelerde, farklı sürelerde su kesintileri yaşanacak? İşte Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de su kesintisi yaşanacak mahalleler.  İzmir’de yaşayan vatandaşlar, su kesintisi listesi araştırmaları yapıyor.


13 Nisan Perşembe günü İzmir'in hangi ilçelerinde farklı sürelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla ilçelerinin hangisinde su kesintisi yaşanacak?

İzmir'in hangi ilçelerinde ne kadar süreyle su kesintisi yaşanacağını öğrenmek için TIKLAYIN

Etiketler; #su #izmir #su kesintisi #izmir su kesintileri
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