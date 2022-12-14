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İzmirliler dikkat! 15 Aralık 2022 tarihinde bu mahallelerde 22 saat su kesilecek!

İzmirliler dikkat! 15 Aralık 2022 tarihinde bu mahallelerde 22 saat su kesilecek!
14 Aralık 2022 Çarşamba 09:57

İzmir'de su kesintisi. İZSU İzmirlileri su kesintisi konusunda uyardı. Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde içme suyu sağlayan pompa istasyonunda yapılacak yenileme çalışması nedenle su kesintisi yaşanacağı öğrenildi.

Yapılan açıklamada, "Karşıyaka ve Bayraklı İlçelerine içme suyu sağlayan Ø2200’lük isale hattı üzerinden alternatif besleme hatlarının oluşturulması amacı ile yapılan Ø800’lük hattın bağlantı ve Bayraklı alt pompa istasyonunda gerçekleştirilecek yenileme çalışması için; Su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur.

Bu nedenle 15.12.2022 Perşembe 10:00 ile 16.12.2022 Cuma 08:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Bayraklı ilçesi; Cengizhan, Çiçek, Alparslan, Muhittin Erener, Fuat Edip Baksı mahalleleri." ifadeleri kullanıldı.


İKİNCİ SU KESİNTİSİ

İZSU, Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde yer alan başka mahalleri de 14 saatlik su kesintisi konusunda uyardı. Açıklamada, "Karşıyaka ve Bayraklı İlçelerine içme suyu sağlayan Ø2200’lük isale hattı üzerinden alternatif besleme hatlarının oluşturulması amacı ile yapılan Ø800’lük hattın bağlantı ve Bayraklı alt pompa istasyonunda gerçekleştirilecek yenileme çalışması için; Su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur. Bu sebep ile 15.12.2022 Perşembe 10:00 - 23:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Bayraklı ilçesi; Nafiz Gürman, Yamanlar, Emek, Doğançay, Soğukkuyu, Onur, Körfez, Gümüşpala, ve 75. Yıl mahalleleri
Karşıyaka ilçesi; Örnekköy mahallesi" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler; #izmir #izmir su kesintisi #haber #son dakika
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