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İzmirliler dikkat! 27 Aralık 2022 tarihinde iki ilçede 8 saat elektrik kesilecek!

İzmirliler dikkat! 27 Aralık 2022 tarihinde iki ilçede 8 saat elektrik kesilecek!
26 Aralık 2022 Pazartesi 09:41

İzmir'de elektrik kesintisi. Gediz Elektrik uyardı. İzmir'in iki ilçesinde 27 Aralık 2022 tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak. Torbalı ve Ödemiş'in bazı mahallelerine 8 saat elektrik verilemeyecek. İşte kesinti yaşanacak mahalleler...

TORBALI

Kesintinin Beklenen Süresi : 8 saat
Kesintinin Başlama Zamanı : 27/Aralık 2022 09:00:00 Saatinde
Kesintinin Bitiş Vakti : 27/12/2022 Saati :17:00:00
Etkilenen Yerler : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar muratbey mahallesı 3639,3602/1,3604,3623,3643,3694 sokaklar ve cıvarı tr-15
 

TORBALI 2

Elektrik Kesintisi Yaşanacak Yerler : Mḣ, caddeler/sokaklar muratbey mahallesı doğan bursalıoğlu cd.3530,3527,3525,3506,3535 sokaklar ve cıvarı, toryapı sıtesı aquapolıs i̇zsu özel tr abonelerısokaklar ve cıvarı
Kesinti Başlangıç : 27 Aralık Salı - 2022 Saati :09:30:00
Kesinti Bitiş Zamanı : 27 Aralık - Salı Saati :17:00:00
Tahmin Edilen Elektrik Kesintisi Süresi : 7 saat 30 dakika
 

ÖDEMİŞ

Tahmini Kesinti Müddeti : 8 saat
Elektrik Verilemeyecek Kesimler : Maḣ, caddeler/sokaklar bademlı mah. hacı musa mevkıı tr-32
Kesinti Başlangıç Tarihi : 27-12-2022 Saati :09:00:00
Beklenen Kesinti Bitişi : 27 Aralık - Salı Saati :17:00:00

Etiketler; #izmir #izmir elektrik kesintisi #haber
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