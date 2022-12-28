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İzmirliler dikkat! 28 Aralık 2022'de 22 saat su kesintisi yaşanacak! İşte su kesilecek yerler...

İzmirliler dikkat! 28 Aralık 2022'de 22 saat su kesintisi yaşanacak! İşte su kesilecek yerler...
28 Aralık 2022 Çarşamba 09:43

İzmir'de su kesintisi. İZSU, su kesintisi konusunda Bornova'da yaşayan vatandaşları uyardı. Pompa yenileme çalışması nedeniyle ilçenin bazı mahallelerinde 22 saat su kesintisi uygulanacağı duyuruldu


İZSU'dan yapılan yazılı açıklama şöyle:

Bornova ilçesi; Altındağ Abdi İpekçi Pompa İstasyonunun pompa yenileme çalışmaları sebebi ile 28.12.2022 Çarşamba 10:00 ile 29.12.2022 Perşembe 08:00 saatleri arasında su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Bornova ilçesi; Zafer, Merkez ve Serintepe Mahalleleri

Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ederiz.

Etiketler; #izmir #su kesintisi #bornova #sular kesik #haber
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