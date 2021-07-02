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İzmirliler dikkat! Altınyol bu tarihlerde kapanacak!

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2 Şubat’taki sel felaketinde sular altında kalarak trafiğe kapanan Altınyol Caddesi’nde benzer sorunların tekrarlanmaması için bölgenin altyapısını güçlendiriyor. Çalışmalar kapsamında Altınyol’un İZBAN Turan İstasyonu kesiminde 3 Temmuz’dan 24 Temmuz’a kadar kısmi şerit kapatma uygulanacak

İzmirliler dikkat! Altınyol bu tarihlerde kapanacak!
02 Temmuz 2021 Cuma 14:43

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Altınyol Caddesi’nin aşırı yağışlarda su baskınına uğrayarak trafiğe kapanmasına neden olan altyapı sorunlarını ortadan kaldırmak için bölgede çalışma yürütüyor. Bu kapsamda caddede biriken yüzeysel yağmur suyu hatlarının, İZBAN Turan İstasyonu bölgesinde yatay delgi geçişi ile denize ulaştırılması hedefleniyor. 1 Haziran’da başlayan çalışmayla yağmur suları toplama havuzlarında toplanarak yatay sondaj yöntemi ile demiryolunun altından geçecek. Bu çalışmalar kapsamında Altınyol Caddesi üzerinde Konak istikametinde sağ şerit 3 Temmuz 2021-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Karşıyaka istikametinde ise sağ şeritte 15 Temmuz 2021-24 Temmuz 2021 tarihleri arasında trafiğe kapatılarak yağmur suyu hatlarının yenilenmesi sağlanacak.

Etiketler; #izmir #izban #altınyol #altınyol kapalı #izmir büyükşehir
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