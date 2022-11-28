İzmirliler dikkat! Artık kent trafiği ile ilgili ayrıntılar cebinizde

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZUM bir yeniliğe daha imza attı. Mobil uygulamasını yenileyen İZUM, artık yeni uygulama ile kentin anlık trafik verilerini paylaşıyor. Aynı zamanda 'Durum Bildir' butonu ile de fotoğraf çekilerek, trafikteki aksaklıklar İZUM'a iletilebiliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “akıllı şehir İzmir” hedefi doğrultusunda süren dijital dönüşümün yeni adımı İzmir Ulaşım Merkezi’nin (İZUM) mobil uygulaması oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen proje ile 10 binden fazla akıllı cihaz tarafından yönetilen İZUM, yenilenen uygulamasıyla yurttaşların cep telefonlarına girdi.

İzmir trafiğinin anlık tüm verileri İZUM Mobil’de



Kent ulaşımıyla ilgili tüm bilgileri içeren İZUM Mobil cep telefonlarına ücretsiz olarak mobil uygulama mağazalarından indirilebiliyor. Uygulamaya mail adresleriyle üye olan kullanıcılar, uygulamayı kişiselleştirebiliyor. Kullanıcılar gitmek istedikleri konum için rota oluşturup, şehir kameralarından trafik durumunu keşfedebiliyor ve gidecekleri yerler için anlık seyahat süresi alabiliyor. Ayrıca İZUM Mobil’le doğru ve anlık veri akışıyla trafik durumu, yol çalışmaları ve kazalar, BİSİM noktaları, hastane ve eczane bilgileri, elektrikli şarj istasyonları, bisiklet yolları, Eurovelo rotası ve dolmuş güzergahlarına da ulaşılabiliyor. Uygulama üye olunmadan da kullanılabiliyor.



“Durum Bildir” butonu ile hızlı çözüm



İZUM Mobil İzmirlileri interaktif bir şekilde uygulamaya dahil ediyor. Uygulamaya üye olanlar, “Durum Bildir” butonu sayesinde gördüğü ve tanık olduğu bir sorunu, fotoğrafını çekerek uygulama üzerinden İzmir Ulaşım Merkezi’ne iletebiliyor. Verileri değerlendiren merkez, hızlı bir şekilde yaşanan aksaklıklara müdahale ediyor. İzmirim Kart ve BİSİM kart bakiyeleri de İZUM Mobil’den görüntülenebiliyor.

Daha hızlı ve verimli çözümler

Uygulama hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Sibel Özgür, “İzmir için çok güzel bir uygulama oldu. Yeni ilave edilen butonlarla kişiselleştirilmiş bir uygulama haline geldi. Yurttaşlarımız artık şehirdeki akışları gerçek zamanlı olarak uygulamamızdan izleyebilecek. İZUM Mobil ile trafikte ve ulaşımda yaşanan durumlar için daha hızlı ve daha efektif şekilde çözümler bulacağız” şeklinde konuştu.