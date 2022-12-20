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İzmirliler dikkat! Belediye elektrik çarpmalarına karşı uyardı!

İzmirliler dikkat! Belediye elektrik çarpmalarına karşı uyardı!
20 Aralık 2022 Salı 10:36

İzmir Çiğli Tramvayı'nda sona yaklaşılıyor. Yakında başlayacak test sürüşleri için hatta enerji verilmeye başlanıyor. Bugünden itibaren hatlarda yüksek gerilim olacağı için vatandaşlar da dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistem atağı sürüyor. Konak Tramvayı, Karşıyaka Tramvayı, Fahrettin Altay-Evka-3 Metro hattı ile günde yaklaşık 500 bin yolcu taşıyan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı'nı da hizmete almaya hazırlanıyor. Yakında başlayacak test sürüşleri öncesinde sıra hatta elektrik enerjisi verilmesine geldi. Bugünden (20 Aralık Salı) itibaren test işlemleri kapsamında kataner tellerine 750V DC elektrik akımı verilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, güzergah üzerinde yüksek gerilim enerjisi olacağından can ve mal kaybının oluşmaması adına dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Mart’ta işletmeye açılıyor

Yapımının yaklaşık 90’ı tamamlanan Çiğli Tramvayı’nın, 2023’ün Mart ayında işletmeye alınması planlanıyor. Çiğli trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak, bölgedeki hastane, üniversite ve sanayiye ulaşımı kolaylaştıracak yatırımın maliyeti ise 1,5 milyar lirayı buldu.

Nerelerden geçecek?

11 kilometre ve 14 istasyondan oluşacak hat, Çevreyolu İstasyonu’ndan başlayacak ve viyadük ile Çiğli Ataşehir Mahallesi’ne bağlanacak. Hattın güzergahı Çevreyolu İstasyonu, Ataşehir, Çiğli Ataşehir Mahallesi, Çiğli İZBAN Durağı, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayi Bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne hizmet edecek şekilde planlandı.

Etiketler; #izmir #çiğli tramvayı #haber
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