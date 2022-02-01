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İzmirliler dikkat! Bugün fırtına var!

İzmirliler dikkat! Bugün fırtına var!
01 Şubat 2022 Salı 09:13

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir'i fırtına ve yağmura karşı uyardı. Bugün sabah saatlerinde kıyı kesimlerde başlayacak olan fırtına gün içinde iç bölgelere kadar gelecek.

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren İzmir'in kıyı kesimlerinden itibaren başlayarak zamanla il genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtınanın etkili olacağı belirtildi. Fırtınanın saatteki hızının 75 kilometreyi bulmasının beklendiği bildirildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 2 Şubat gecesi etkisini kaybedeceği belirtildi.

Meteoroljiden ayrıca bugün öğle saatlerinde İzmir'in batı kesimleri, akşam saatlerinde ise il genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağmur uyarısı yapıldı. Yağışlı havanın 3 Şubat öğle saatlerine kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Vatandaşlardan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olabileceği ulaşımdaki aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #yağmur #fırtına #uyarı
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