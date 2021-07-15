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İzmirliler dikkat! Bugün yüzde 50 indirimli!

İzmirliler dikkat! Bugün yüzde 50 indirimli!
15 Temmuz 2021 Perşembe 08:27

İzmir Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz programına katılacak yurttaşlar için 15 Temmuz 20.00 ile 16 Temmuz 06.00 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşımda yüzde 50 indirimle hizmet verileceğini duyurdu.
 

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Meydanı'nda düzenlenecek programa katılacak yurttaşlar için 15 Temmuz saat 20.00’den 16 Temmuz saat 06.00’ya kadar toplu ulaşımda yüzde 50 indirim uygulayacak. Fiyat tarifesi İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü, METRO A.Ş., İZDENİZ A.Ş. ve İZULAŞ A.Ş.’ye ait toplu taşıma araçlarında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığındaki İZBAN A.Ş.’ye ait toplu taşıma araçlarında ve İZTAŞIT’larda geçerli olacak. İndirim Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları ile Oto tahsis ve bağlı kalma tarifesinde uygulanmayacak.

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir belediyesi #15 temmuz #ulaşım indirim
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