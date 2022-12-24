İzmirliler dikkat! İki gün sürecek yılbaşı şenliği başlıyor!

Yılbaşına sayılı günler kala İzmir Büyükşehir Belediyesi Yılbaşı Şenliği düzenliyor. İki gün sürecek olan şenlik yarın başlayacak ve Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde yapılacak. Şenlik kapsamında etkinlikler ve konserler düzenlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023’e sayılı günler kala İzmirlileri yeni yıl şenliğiyle bir araya getirecek. Birçok renkli etkinliğe sahne olacak Yılbaşı Şenliği, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nde düzenlenecek. 24 ve 25 Aralık’ta 12.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak şenlikte, farklı ürün gruplarından 45 stant yer alacak. Etkinlik alanına yurttaşlar ücretsiz girebilecek.

Sahaf ve antikacıların da yer alacağı şenlikte ziyaretçiler yılbaşı süslerinden hediyelik eşyalara, seramik ve cam ürünlerden el yapımı ahşap ürünlere kadar pek çok stanttan alışveriş yapma imkânı bulabilecek.

Konser, dans, kitap mezatı

Gün boyu İzmir Büyükşehir Belediyesi Trio ve konservatuvar öğrencileri ile müzik dinletilerinin, açık hava dans performanslarının yapılacağı etkinlikte 24 Aralık Cumartesi günü 15.00’te Undercover Grubu, 25 Aralık Pazar günü 15.00’te Ilgın Timoçin ve Orkestrası sahne alacak. 25 Aralık Pazar günü 17.00’de ise kitap mezatı var.