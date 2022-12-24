KEKEMELİK NASIL TEDAVİ EDİLİR?
KEKEMELİK NASIL TEDAVİ EDİLİR?
0
AİLELER DİKKAT! VAKALAR ARTIYOR
AİLELER DİKKAT! VAKALAR ARTIYOR
0
FRANSA'DA SİLAHLI SALDIRI ŞOKU!
FRANSA'DA SİLAHLI SALDIRI ŞOKU!
0
TÜRK HALKININ YAŞLI ANLAYIŞI BELLİ OLDU
TÜRK HALKININ YAŞLI ANLAYIŞI BELLİ OLDU
0

İzmirliler dikkat! İki gün sürecek yılbaşı şenliği başlıyor!

İzmirliler dikkat! İki gün sürecek yılbaşı şenliği başlıyor!
24 Aralık 2022 Cumartesi 11:18

Yılbaşına sayılı günler kala İzmir Büyükşehir Belediyesi Yılbaşı Şenliği düzenliyor. İki gün sürecek olan şenlik yarın başlayacak ve Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde yapılacak. Şenlik kapsamında etkinlikler ve konserler düzenlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023’e sayılı günler kala İzmirlileri yeni yıl şenliğiyle bir araya getirecek. Birçok renkli etkinliğe sahne olacak Yılbaşı Şenliği, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nde düzenlenecek. 24 ve 25 Aralık’ta 12.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak şenlikte, farklı ürün gruplarından 45 stant yer alacak. Etkinlik alanına yurttaşlar ücretsiz girebilecek.
Sahaf ve antikacıların da yer alacağı şenlikte ziyaretçiler yılbaşı süslerinden hediyelik eşyalara, seramik ve cam ürünlerden el yapımı ahşap ürünlere kadar pek çok stanttan alışveriş yapma imkânı bulabilecek.

Konser, dans, kitap mezatı

Gün boyu İzmir Büyükşehir Belediyesi Trio ve konservatuvar öğrencileri ile müzik dinletilerinin, açık hava dans performanslarının yapılacağı etkinlikte 24 Aralık Cumartesi günü 15.00’te Undercover Grubu, 25 Aralık Pazar günü 15.00’te Ilgın Timoçin ve Orkestrası sahne alacak. 25 Aralık Pazar günü 17.00’de ise kitap mezatı var.

Etiketler; #izmir #yılbaşı şenliği #haber
Önceki Haber
İzmir'de skuter kullananlar dikkat! İzmir Büyükşehir Belediyesi duyurdu!
Sonraki Haber
Gençlik ve Spor Bakanlığı 685 kişi alacak
Çeşme'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Çeşme'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
0
İzmir'de ilginç olay! Baba ve 7 yaşındaki oğlu anlaşamayınca ara bulucuya başvurdular!
İzmir'de ilginç olay! Baba ve 7 yaşındaki oğlu anlaşamayınca ara bulucuya başvurdular!
0
İzmir'de skuter kullananlar dikkat! İzmir Büyükşehir Belediyesi duyurdu!
İzmir'de skuter kullananlar dikkat! İzmir Büyükşehir Belediyesi duyurdu!
0
İzmir'de 'şok evlerine' polis baskını: 91 kaçak yakalandı!
İzmir'de 'şok evlerine' polis baskını: 91 kaçak yakalandı!
0
İzmir'in yeni yıl programın belli oldu! İzmir yeni yıla o şarkıcı ile girecek!
İzmir'in yeni yıl programın belli oldu! İzmir yeni yıla o şarkıcı ile girecek!
0
Karabağlar ve Konak’ta emekçiler ayakta! Grev kararı asıldı!
Karabağlar ve Konak’ta emekçiler ayakta! Grev kararı asıldı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.