İzmirliler dikkat! Köpekler artık toplu ulaşıma alınıyor ama bir şartla!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, “Başka Bir Engelli Politikası Mümkün” vizyonuyla görme engelli yurttaşlar için öncülük ettiği rehber köpek uygulaması yaygınlaşıyor. Uygulama “Rehber Köpeklerle Yaşam” paneli ile İzmirlilere tanıtıldı. Konak Vapur İskelesi’nde düzenlenen panel sonrası görme engelliler rehber köpekleri eşliğinde metro, tramvay ve vapur kullanarak seyahat etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlediği programlar rehber köpeklerle yaşam etkinliğiyle devam etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Engelli Politikası Mümkün” vizyonu doğrultusunda, engelsiz bir kent için yaşamı için çalışmalarını yürüten Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Engelsİzmir Şube Müdürlüğü Konak Vapur İskelesi’nde Rehber Köpek Derneği iş birliği ile “Rehber Köpeklerle Yaşam” paneli düzenledi.

Programa İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Mehmet Anıl Kaçar, Engelsİzmir Şube Müdürü Nilay Seçkin Öner, Rehber Köpekler Derneği Kurucu Başkanı Nurdeniz Tuncer, Rehber Köpek Hareketlilik Eğitmeni Burcu Bora, Rehber Köpek Sahibi Kemal Görey Beydağı, Rehber Köpekler Derneği’nden Gökçe Şengül katıldı. Etkinlikte ayrıca rehber köpekler Bulut, Esmer ve Kara da yer aldı.

Bulut, Kara ve Esmer ile güvenli yolculuk

Panelde görme engellilerin en sadık yol arkadaşı rehber köpeklerin toplumdaki yeri ve farkındalığı ile engellilerin yaşamına katkıları anlatıldı. Ardından Engelsİzmir Şube Müdürlüğü personeli, gönüllüler ve Rehber Köpek Derneği üyeleri ile eğitmenleri rehber köpekler eşliğinde vapur, tramvay ve metro ulaşım araçlarıyla seyahat etti.

“Eğitim merkezi arayışımız devam ediyor”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Mehmet Anıl Kaçar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Başka Bir Engelli Politikası Mümkün” anlayışıyla çalıştığına dikkat çekerek, “Başkanımız Tunç Soyer’in vizyonu doğrultusunda tüm yurttaşlarımızın eşit yurttaşlık temelinde hayatını kolaylaştırmak için projeler üretiyoruz. Kamusal politikalar adına eşit, erişilebilir, herkesi kapsayan bir hizmet modeliyle çalışıyoruz. Tüm yurttaşlarımıza bu etkinliği duyurmak ve farkındalık yaratmak arzusuyla buradayız. İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda rehber köpek uygulamasını 2019-2021 yıllarında başlatmıştı. Şu an daha üst hedefleri vizyonumuza koymuş durumdayız. İzmir’de, Rehber Köpekleri Uygulama Derneği’yle birlikte eğitimleri sunabileceğimiz bir merkez, protokol arayışımız devam ediyor. Bunun da buradan müjdesini verelim. Umarım önümüzdeki sene bu uygulamayı bir eğitim merkeziyle devam ettireceğiz” dedi.

Rehber köpekler hızla yayılıyor

Engellilere yönelik çalışmalarından dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Rehber Köpekler Derneği Kurucu Başkanı Nurdeniz Tuncer, derneğin kuruluş sürecine dair bilgiler verdi. Rehber köpeklerin yetişmesi, farkındalık çalışmaları, sürdürülebilirliğin sağlanması adına yürütülen faaliyetlere değinen Tuncer, “Rehber köpekler Türkiye’de hızla yayılacak. Daha çok bağımsız hareket ve erişilebilirlik diyoruz” diye konuştu.

Can dostlar hayatı kolaylaştırıyor

Rehber köpeklerin eğitim süreçlerine ilişkin teknik bilgiler veren Rehber Köpek Hareketlilik Eğitmeni Burcu Bora, can dostların görme engelli vatandaşlara kaldırımda durma, karşıdan karşıya geçme, asansör ve merdiven bulma gibi durumlara yardımcı olduklarını aktardı.

Rehber köpek sahibi Kemal Görey Beydağı ise Bulut ile eşleşmesinin hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Beydağı ayrıca ilerleyen yıllarda her yerde rehber köpekler görüleceğini de belirtti.

Engellilerin yaşamını kolaylaştıracak örnek bir çalışmaya daha imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi görme engelli yurttaşların günlük yaşamda hayatını kolaylaştıracak rehber köpeklerle birlikte toplu ulaşımdan yararlanmasını sağlamak için yönetmelik düzenlemesine gitti. Toplu ulaşım araçları yönetmeliğiyle 2019 yılında ilk kez otobüsler için alınan kararın ardından metro, tramvay ve deniz ulaşımında da rehber köpek uygulamasına yer verildi.