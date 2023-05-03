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İzmirliler dikkat!!! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İzmir'de gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu

İzmirliler dikkat!!! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
03 Mayıs 2023 Çarşamba 14:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege ve Akdeniz bölgelerinin batısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Manisa, Uşak, Kütahya ve Denizli çevreleri ile İzmir, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri, Burdur ve Afyonkarahisar'ın batısı ile Antalya'nın batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #sağnak yağış #meteroloji #izmir
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