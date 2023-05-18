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İzmirliler dikkat!!! Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den, İzmir'in kuzey ve doğusundaki ilçeler için bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü, kuvvetli sağanak yağış beklendiği ifade edilerek, vatandaşlardan olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi

İzmirliler dikkat!!! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
18 Mayıs 2023 Perşembe 12:39

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bugün öğleden sonra İzmir’in kuzeyindeki Aliağa, Kınık, Bergama ile doğusundaki Kemalpaşa, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağmur beklendiği bildirildi. Sağanağın, yerel kuvvetli 21-50 kg/m2 olacağı tahmin edildiği belirtildi. Vatandaşlardan, olası ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #meteoroloji
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