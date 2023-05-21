İzmirliler dikkat!!! Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji İzmir'de yarın gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirterek, olası olumsuzluklara karşı uyardı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bölgemizde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; İzmir'in Çeşme Yarımadası dışında kalan ilçeleri (Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Karşıyaka, Karabağlar, Kemalpaşa, Konak, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Tire ve Torbalı) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor" denildi. Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.