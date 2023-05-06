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İzmirliler dikkat!!! Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yarın dördüncü kez düzenleyeceği Maraton İzmir nedeniyle ulaşım ve trafikte bazı düzenlemelere gidildi. Buna göre bazı yollar araç trafiğine kapatılacak

İzmirliler dikkat!!! Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
06 Mayıs 2023 Cumartesi 16:53

7 Mayıs Pazar günü İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek "Maraton İzmir" etkinliği nedeniyle bazı güzergâhlar trafiğe kapatılacak. Buna göre 03.00-13.00 saatleri arasında Şair Eşref Bulvarı, Dr. Refik Saydam Bulvarı, Şehit Nevres Bulvarı, Vasıf Çınar Bulvarı, Plevne Bulvarı, Gazi Bulvarı (sağ tarafı), Cumhuriyet Bulvarı (2. Kordon), Mustafa Kemal Sahil Bulvarı (deniz tarafı), Haydar Aliyev Bulvarı (deniz tarafı), Talatpaşa Bulvarı, Atatürk Caddesi, Liman Caddesi, Altınyol-Anadolu Caddesi (deniz tarafı), Karşıyaka Yalı Bulvarı (deniz tarafı), Cemal Gürsel Caddesi (deniz tarafı), Hasan Ali Yücel Bulvarı (deniz tarafı) araç trafiğine kapatılacak ve bu güzergah üzerinde park edilmesine izin verilmeyecek.

Ayrıca Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Altınyol, Anadolu Caddesi, Haydar Aliyev Bulvarı güzergahında trafik kara tarafından tek yön gidiş - geliş olarak verilecek. Karşıyaka Cemal Gürsel Caddesi, Yalı Bulvarı, Hasan Ali Yücel Bulvarı, Bostanlı istikametine tek yönlü olarak verilecek.

Tramvay Konak Halkapınar arasında sefer yapmayacak
7 Mayıs Pazar günü koşulacak Maraton İzmir süresince 06.00-14.00 saatleri arasında Konak Tramvayı’nda seferler Fahrettin Altay-Konak İskelesi arasında yapılacak. Tramvay araçları Karataş Durağı’nda durmadan geçecek. Yolcular hemen önceki Konak İskele Durağı veya hemen sonrasındaki Karantina Durağı’nı kullanabilecek. Konak, Halkapınar arasında ise sefer yapılmayacak.

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir belediyesi #maraton izmir
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